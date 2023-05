Mihai Morar a oferit recent un interviu pentru viva.ro în care vorbește despre mai multe subiecte, printre care și retragerea sa din televiziune.

Acesta a vorbit și despre podcastul său despre care spune că nu este la fel ca celelalte. Prin acest proiect, Mihai Morar a spus că a dorit să facă o comunitate.

„Ăsta este unul dintre motivele care îmi dau aripi, fiindcă știu că am plasa asta de siguranță, căreia eu îi spun comunitatea „Fain & Simplu, pentru că până acum tot ce am făcut în media a fost cumva cu audiență generală, așa am fost crescuți să spunem lucrurile astfel încât să ajungă la cât mai mulți oameni, să te asculte toată lumea, să-i mulțumești pe toți… Așa am fost învățat să fac televiziune, de exemplu, și ăsta e lucrul care cred că mi-a dăunat mie foarte mult și apoi televiziunii în general, pentru că nu cred că mai trăim vremurile în care să poți să vorbești cu toată lumea.

Când vrei să vorbești cu toată lumea, de fapt ajungi să îți dai seama că vorbești pentru nimeni. Prima oară am învățat lecția asta la radio – să știi care e publicul tău, să îți dorești să fii numărul 1, dar mai presus de asta e important să îl mulțumești pe ăla care e de la început cu tine, să ai, cum ziceam, plasa asta de siguranță. Pentru mine, podcastul „Fain & Simplu a fost un exercițiu. Toată lumea, când am lansat un podcast, a zis: „Ah, OK, toate vedetele de televiziune și-au făcut podcast. Însă intenția mea de la început n-a fost asta, ca „Fain & Simplu să fie doar un podcast, am vrut să fie o comunitate, cu episoade săptămânale de podcast și cu întâlniri reale, cum e asta de la Ateneu, cum sunt întâlnirile la care lucrăm acum”, spune Mihai Morar.

Mihai Morar nu s-a retras din televiziune

Întrebat dacă regretă că s-a retras din televiziune, în contextul în care prezenta o emisiune foarte cunoscută, Mihai Morar a precizat că nu s-a retras din acest domeniu, doar a renunțat la emisiunea Răi, da buni.

„N-am renunțat la televiziune, am renunțat la „Răi da buni, pe care l-am făcut 13 ani. Contextul ăsta pandemic, cum îi zici, ne-a trezit pe foarte mulți dintre noi și trezirea mea a fost la modul că îți dai seama că unele lucruri sunt doar o obișnuință, o rutină, și le faci doar pentru că așa spune cineva sau pentru că trebuie să le faci.

Însă sunt lucruri cărora în viața asta trebuie să înveți să le dai drumul, și la mine așa a fost. Eram într-o relație de-asta de codependență cu televiziunea. Aveam impresia c-așa-i bine să fac, că mă vede lumea, dar de fapt nu mă vedea nimeni real, așa cum voiam eu să mă vadă. Și ca să vină în viața ta niște lucruri care să-ți dea ocazia să fii văzut așa cum ești tu, trebuie să dai drumul lucrurilor. Știi, e o ață de-asta, unele fire trebuie să le ducem înapoi după noi, dar alte fire trebuie să le lăsăm, pentru că nu te lasă să mergi mai departe. Iar ața asta cu televiziunea s-a rupt exact când trebuia să se rupă, în anul în care am făcut podcastul”, mai spune acesta.

Numele emisiunii nu-l mai caracteriza

Nu în ultimul rând, el a mai spus că numele emisiunii nu îl mai reprezenta și că nu mai era despre el.

De asemenea, Mihai Morar a precizat că atunci când a decis să nu continue cu Răi, da buni nu știa că va face un podcast.

„Când am pus punct cu televiziunea, nu știam că voi face un podcast, că se va numi „Fain & Simplu, dar în lunile alea după ce am terminat cu „Răi, da buni, mi-am dat seama care e drumul meu, am avut timp și spațiu să mă gândesc. Plus că numele ăsta, „Răi, da buni, nu mă mai caracteriza, nu mai vorbea despre mine. „Rău, da bun a fost editorialul săptămânal pe care eu îl scriam în ziarul local din Baia Mare, când eram în liceu și scriam o pagină despre viața liceenilor, a tinerilor din oraș. Eram foarte critic, sarcastic. Ăla eram eu cel de-atunci, dar au trecut 20 de ani, nu mai eram rău, da bun, trebuia să rup ața asta și a venit „Fain & Simplu”, a mai spus el pentru sursa anterior citată.