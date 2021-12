Este începutul sfârșitului centralelor termice. Lovitura supremă la care nu se aștepta nimeni

Este o piatră de hotar în lupta cu poluarea provocată de schimbările climatice, relatează Vox. Decizia este extrem de importantă și din alt motiv: cu cei peste 8 milioane de locuitori, New York-ul va reprezenta un test pentru restul țării, în vederea renunțării la combustibili fosili.

Consiliul orașului New York a adoptat un proiect de lege care interzice ca toate clădirile noi să fie conectate la gaz. Emisiile de carbon din clădiri sunt un factor major al schimbărilor climatice, iar principalii vinovați sunt centralele pe gaz. În SUA, 13% din gazele cu efect de seră provin din clădiri comerciale și rezidențiale alimentate cu combustibili fosili.

Aparatele care funcționează pe gaze – cuptoare, centrale și încălzitoare de apă – vin, de asemenea, cu un alt cost. Când gazul natural arde în interior, eliberează un amestec de particule, oxizi de azot și sulf și compuși organici volatili, poluanți ai aerului care dăunează sănătății.

Fără centrale pe gaz

Odată cu noul proiect de lege, new-yorkezii ar urma să vadă unele schimbări majore până la sfârșitul anului 2023. Dezvoltatorii de clădiri noi nu vor avea mai voie să instaleze centrale sau încălzitoare de apă pe gaz. În schimb, aceste clădiri vor folosi electricitate, bazându-se pe o combinație de tehnologii precum pompele de căldură și sobele cu inducție pentru a înlocui gazul și petrolul.

Constructorii de clădiri mai mari, cum ar fi zgârie-norii, au termen până în 2027 pentru a elimina gazul.

Punct de cotitură în bătălia cu industria combustibililor fosili

Interdicția era necesară pentru renunțarea la combustibilii fosili. Fără aceasta, sectorul construcțiilor din oraș ar rămâne o sursă principală de poluare în deceniile următoare.

Susținătorii proiectului de lege îl văd ca un potențial punct de cotitură într-una dintre cele mai grele bătălii naționale cu industria combustibililor fosili și pentru soarta celor 70 de milioane de clădiri alimentate cu gaz din SUA.

„Orașul New York atinge un punct crucial al luptei cu criza climatică”, afirmă Pete Sikora, director al New York Communities for Change, un grup care a susținut proiectul de lege. „Acesta este orașul Americii care trimite un semnal națiunii și lumii să renunțe la combustibilii fosili.”

În zonele mai conservatoare ale SUA, lucrurile stau diferit

De altfel, mai multe grupuri progresiste din New York, inclusiv WeAct for Environmental Justice și New York Communities Change, au făcut campanie pentru această lege, susținând că tranziția de la combustibilii fosili este necesară pentru combaterea schimbărilor climatice. Pe lângă beneficiile climatice, afirmă ei, locuitorii orașului ar beneficia de aer mai curat.

În zonele mai conservatoare ale SUA, companiile de gaze au făcut însă eforturi pentru adoptarea unor legi de stat care să împiedice orașele să ia în considerare modificarea regulamentelor în construcții, astfel încât încălzirea pe gaze să nu fie eliminată.