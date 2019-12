Orban consideră că informațiile apărute în spațiul public referitoare la o răcire a relației dintre el și președintele Klaus Iohannis sunt invenții ale unor răuvoitori și le respinge vehement.

„Informațiile care apar sunt invenții care sunt făcute de răuvoitori care încearcă să sfideze evidența și ceea ce orice om cu bun simț poate să vadă o colaborare loială, extrem de serioasă care e bazată pe o abordare serioasă a problemelor țării, o comunicare permanentă pentru identificarea de soluții pe care le discutăm și pe care le punem în practică împreună.”

De asemenea, premierul a vorbit și despre „mincinoșii” care au spus că bugetul la Sănătate a fost diminuat. Orban afirmă că dimpotrivă, acesta a crescut semnificativ, dar cei care au spus acest lucru nu au luat luat în calcul bugetul ministerului, cumulat cu cel al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

„La sănătate, am văzut niște fake-uri absolut îngrozitoare cum că noi am tăiat bugetul. Le spun acestor mincinoși că bugetul la sănătate trebuie calculat atât bugetul ministerului Sănătății, cât și bugetul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Dacă vom compara bugetul pe 2020, ministerul Sănătății plus CNAS, o să constatăm că este o creștere semnificativă, de câteva miliarde, față de legea bugetului de stat adoptată în 2019 de Guvernul PSD”, a declarat Ludovic Orban la România TV.

