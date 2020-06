Emily Burghelea a anunțat că se gândește să revină în televiziune atunci când problemele cu emisiunea de la care a demisionat se vor stinge.

„Îmi doresc să lucrez în televiziune, însă nu am niciun contract în acest moment. Poate pe viitor, cine știe?”, a spus Emily Burghelea, dar, susține ea, indiferent de câți bani i s-ar oferi sau în ce condiții ar fi momită să se întoarcă la Acces Direct nu ar mai face acest lucru.

Un semnal de alarmă

După ce i s-a adus la cunoștință că Viorel a încercat să o bată din nou pe Vulpița, Emily Burghelea a spus următorul lucru.

„Demisia mea a fost un semnal de alarmă. Înțeleg că sunt mai multe persoane care au sesizat același lucru. Acum vin și eu cu o întrebare… Cine are dreptate? Noi sau ei?”, a răspuns Emily Burghelea, pe contul ei de socializare.

Nu a putut să treacă cu vederea

„Nu pot să tac când cineva vine la mine, se plânge și spune că sunt singura variantă de scăpare. Singura persoană care poate să o ajute pentru că restul se fac că plouă.

Nu vreau să fac mare tam-tam din chestia asta pentru că nu e ca și cum a plecat Regina Elisabeta de la Palatul Buckingham, doar că nu vreau, fetelor, ca vreuna dintre voi să fie călcată în picioare”, a transmis fosta asistentă TV.

„Nu vreau eu să fiu nevoită să dau mai multe detalii pentru că e nasol. Eu am primit telefoane de la un număr ascuns, am răspuns și cineva mi-a spus că voi fi îngropată de vie… Eu am știut de la început cu cine mă pun, că sunt experți în manipulare, dar manipularea de astăzi a fost una ieftină”, a adăugat aceasta.