Dupa un refren si un video pe canalul lui de Tik Tok cu care a facut ravagii si milioane de vizualizari, Emilian, artistul romantic de la HaHaHa Production, isi duce ideea muzicala mai departe si lanseaza piesa “Am innebunit” la cererea comunitatii sale online.

„M-am gandit sa sarbatoresc suceesul incredibil de mare de pe Tik Tok cu o lansare de piesa pe YouTube☺”, marturiseste amuzat artistul Emilian care a fost luat prin surprindere de milioanele de oameni care au reactionat si au preluat refrenul sau glumet despre “covid” si statul in autoizolare intre cei 4 pereti ai casei.

„Povestea a inceput dintr-o joaca. Intr-o dimineata, in timp ce imi faceam exercitiile fizice, intr-o pauza, am zis sa fac un Tik Tok in gluma in care sa arat starea mea de spirit din acel moment. Si am facut totul super simplu: cateva versuri si un ritm facut din palme. Efectul a fost unul incredibil, a devenit viral instant, milioane de vizualizari, cateva sute de mii de like-uri si un challenge oficial facut de Tik Tok sub #cefacincasa cu peste 40 de milioane de vizualizari si aproape 100 de mii de clipuri facute de alti oameni din toata lumea pe refrenul meu. Ce sa mai, o nebunie curata”, povesteste Emilian despre inceputul povestii “Am innebunit”.

Încurajat de fani

Incurajat de comunitatea sa online si de colegii de la HaHaHa Production, Emilian a facut un cantec dupa refrenul-hit de pe Tik Tok in aceeasi nota umoristica imbinata cu realitatea lui de zi cu zi dintre peretii casei.

„Cred ca fiecare dintre noi e afectat de aceasta perioada si de atata stat in casa, asa ca aceasta melodie are rolul de a mai destinde un pic atmosfera si de a face oamenii sa vada perioada actuala cu un strop de umor. E un fel de haz de necaz.”, spune Emilian care isi doreste ca lumea sa se distreze pe piesa “Am innebunit” si sa vada cu ajutorul ei si partea plina a paharului “pe care sa-l si goleasca dupa carantina”.

Co-productie HaHaHa Production si Cat Music, cu muzica si versurile compuse de Emilian si mix master-ul semnat de Lucian Nagy, piesa-hit de tik-tok “Am innebunit” vine si cu un clip cool, colorat si plin de Tik Tokeri veseli, din toata lumea, unii mai celebri decat altii, dar cu totii acasa la ei, plini de haz si nebunie, intre patru pereti.