Artistul NANE lansează alături de Smiley piesa „GOALĂ”, o colaborare muzicală surprinzătoare și mult așteptată în comunitatea de hip-hop și trap din România, care vorbește despre lungul și incertul drum până la găsirea iubirii.

„GOALĂ este despre dragostea toxică, despre dificultățile și struggle-ul de a fi cu cineva și a încerca să faci relația să meargă. Am lucrat cu Smiley pentru piesa asta și mi-a plăcut foarte mult.

O să mai scoatem piese împreună, cel mai probabil, mai ales că apreciez la el bucuria și firescul pe care le are atunci când face muzică, am multe de învățat de la el. Mereu am considerat că cele mai șmechere chestii ies când artiștii colaborează având ca unic scop muzica”, declară NANE, unul dintre cei mai apreciați artiști urbani, de hip-hop, rap și trap din România.