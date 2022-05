Într-un interviu acordat pentru zachmann.ro, Emilia Șercan a fost întrebată dacă are ceva să îi reproșeze președintelui Klaus Iohannis. Jurnalista susține că sunt lucruri care trebuie schimbate, făcând referire la justiția din România, care în opinia ei ” a ajuns o glumă proastă”.

Emilia Șercan a mai precizat că ideea de dreptate și de stat de drept a ajuns în România la fel ca în perioada lui Adrian Năstase, adăugând că ”este groaznic” că se întâmplă un astfel de lucru.

Totodată, jurnalista a mai adăugat că a primit și amenințări cu moartea peste care nu a putut să treacă, ea amintind și de Dragoș Boța, care la rândul său a fost amenințat de interlopi.

În tot acest timp, spune jurnalista, poliția nu face altceva decât să o ”compromită” și să ”scurgă” probele de la dosar.

”Am fost amenințată cu moartea”

„În regimul Iohannis, justiția a ajuns o glumă proastă. Jusțiția este o loterie, pur și simplu. Ideea de dreptate, ideea de stat de drept, domnia legii, cred că suferă aproape comparativ cu ce se întâmpla în perioada Năstase și este groaznic să constați lucrul acesta. Apoi, pe acest fond al degradării situației din justiție, se întâmplă cele mai grave fapte la adresa jurnaliștilor.

Am fost amenințată cu moartea. A fost și Dragoș Boța de la Timișoara. De exemplu, Dragoș a fost amenințat de interlopi, dar pe mine m-au amenințat doi oficiali ai statului roman: un chestor de poliție și un comisar șef de poliție. Practic, ei conduceau Academia care educă viitorii oameni ai legii.

Acum, poliția scurge proba din dosar cu scopul de a mă compromite și i-o dă unui infractor pe care statul român este incapabil să-l bage după gratii, deși are o condamnare definitivă la 4 ani și 8 luni de închisoare”, a spus Emilia Șercan, pentru sursa citată.

Cele două momente agresive

Întrebată dacă îi este frică să facă presă în România, aceasta a răspuns negativ, precizând că România nu poate să fie comparată cu Bulgaria sau cu Rusia.

Totodată, ea a mai precizat că a avut două momente în care a simțit că agresivitatea la adresa unui jurnalist a crescut. A fost în 2016, atunci când a scris despre Laura Codruța Kovesi, și în 2022, atunci când a scris despre premierul Nicolae Ciucă.

Emilia Șercan a explicat că în cazul Laurei Codruța Kovesi, aceasta nu a verificat teza ei de doctorat ci a verificat argumentele pe care aceasta le folosea atunci în apărarea ei, care nu erau rezonabile.

„Nu. Am zis tot timpul că, din fericire, România nu e nici Bulgaria, nici Rusia, dar lucrurile pot derapa foarte ușor. De la o simplă amenințare, la agresiune fizică și eventual la o tentativă de asasinat e doar un pas. Să-ți zic cum poate crește agresivitatea la adresa unui jurnalist. Am simțit-o în două momente. Am simțit-o în 2016, când am scris despre Laura Codruța Kovesi și am simțit-o acum, în 2022, când am scris despre Nicolae Ciucă.

În 2016, eu nu am verificat teza de doctorat a Codruței Kovesi, ci am verificat argumentele pe care le-a folosit în apărarea ei. M-am uitat și peste teză să văd cum stau lucrurile și am arătat că, de fapt, argumentele pe care ea le susține în apărarea ei nu sunt rezonabile”, a mai spus acesta.

”Au devenit foarte agresivi”

Emilia Șercan a mai adăugat că după ce a publicat un articol în acest sens, a resimțit un val de ură, atât din presă cât și din partea altor persoane pe care le considera apropiate.

„După ce am scris, vreau să spun că am primit o mulțime de mesaje, de înjurături. Am simțit și atunci, și acum că este în creștere un val de ură împotriva mea, val care a venit din partea unor oameni pe care eu îi consideram de bună-credință, chiar colegi de presă, care, până atunci, erau niște înfocați susținători ai integrității academice, dar, dintr-odată – pentru că eu am îndrăznit să mă leg de mitul Laura Codruța Kovesi – au devenit foarte agresivi și foarte duri la adresa mea, acuzându-mă că nu ar fi trebuit să scriu despre Laura Codruța Kovesi pentru că este un nume important și că nu contează că a plagiat, important e ceea ce face ea ca procuror”, a mai adăugat jurnalista pentru sursa citată.