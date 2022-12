”Revin, în avion citeam acest lucru. Erau două idei – una în care Ucraina era foarte apreciată în acel moment, reamintesc, scăpase de o obsesie nucleară cu Occidentul cu acest uriaş arsenal pe care îl transferase Rusiei sub condiţia respectării integrităţii graniţelor. Mi s-a spus, Kucima respinsese ideea unor manevre militare în Insula Şerpilor, tocmai pentru a vedea ce se întâmplă în cadrul noii conduceri a României, pentru că fusesem ales preşedinte şi nu eram un necunoscut, eram foarte bine cunoscut în toată elita politică şi mai ales academică a SUA şi a Europei Occidentale.

Practic, România era în încetare de plăţi, era în faliment, era un stat eşuat aflat în faliment. Pentru cei care, din păcate nici astăzi nu cunosc istoria, pentru că nu vor, România mai avea, este aproape ridicol, rezerva naţională era 540 de milioane de dolari. Astăzi sunt miliarde. Nu mai exista ca stat pentru că dusese o politică total falimentară. Se aplicaseră metodele care eşuaseră pe vremea URSS de către Gorbaciov, care duseseră la formarea unei corupţii generalizate, în lipsa legilor, băncile private erau jocuri piramidale şi practic era o ţară distrusă. În aceste condiţii s-a născut ideea Parteneriatului Strategic România – SUA”, a declarat Emil Constantinescu.

Fostul președinte a dezvăluit cum l-a convins pe Bill Clinton să vină la Bucureşti.

”În momentul în care am fost ales preşedinte, am putut să lucrez direct cu preşedintele Clinton şi alţi lideri pe care îi cunoşteam foarte bine. Am fost cel care am deschis balconul Universităţii din poziţia de prorector, care a fost o tribună a democraţiei din România şi apoi am fost ales (…) La propunerea lui Corneliu Coposu am fost ales preşedintele Convenţiei Democratice şi candidat unic la alegerile prezidenţiale din 1992 şi pentru alegerile din 1996. Exista posibilitatea ca România să intre în această linie a parteneriatelor strategice estice pentru a consolida acest flanc sau România, cum se prezenta până când am fost eu ales preşedinte, să devină o punte între Belarus- Ucraina şi Iugoslavia lui Miloşevici”, a precizat Constantinescu.