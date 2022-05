Elon Musk nu va mai vota cu democrații! Fondatorul Tesla plănuiește să schimbe tabăra

Elon Musk a declarat de două ori în această săptămână că plănuiește să voteze cu republicanii la următoarele alegeri, chiar dacă spune că anterior a votat cu democrații, cum ar fi fostul președinte Barack Obama.

Înclinațiile politice declarate ale lui Musk nu îi vor surprinde pe cei care urmăresc interacțiunile și declarațiile celebrului CEO pe Twitter și în alte părți.

În spatele scenei, Musk și cele mai mari companii ale sale, SpaceX și Tesla, au lucrat ani de zile pentru a influența peisajul politic american prin lobby și donații politice. Împreună, SpaceX și Tesla au cheltuit peste 2 milioane de dolari pentru lobby în 2021.

Însă Elon Musk a fost dintotdeauna împotriva sindicatelor, s-a opus unei taxe pentru miliardari și este un critic vocal al președintelui Joe Biden.

“În trecut am votat cu democrații, pentru că erau (în mare parte) partidul bunăstării. Dar au devenit partidul diviziunii și al urii, așa că nu-i mai pot susține și voi vota republican. Acum, urmăriți cum se desfășoară campania lor de trucuri murdare împotriva mea…”, a scris Elon Musk pe Twitter.

In the past I voted Democrat, because they were (mostly) the kindness party.

But they have become the party of division & hate, so I can no longer support them and will vote Republican.

Now, watch their dirty tricks campaign against me unfold … 🍿

— Elon Musk (@elonmusk) May 18, 2022