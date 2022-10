Informația s-a rostogolit ca un bulgăre de zăpadă, devenind din ce în ce mai mare. Vestea că cel mai bogat om al Planetei va veni tocmai în România a acaparat tot poporul. De la anunțul cum că acesta ar fi închiriat Castelul Bran pentru a organizat o petrecere privată în România, s-a ajuns la mama miliardarului, la Angelina Jolie și Brad Pitt și multe alte minunății. Nimic mai neadevărat. Se pare că patronul Tesla nici nu s-a apropiat de România, acesta aterizase în urmă cu ceva timp în New Jersey.

Nici Angelina Jolie și nici Brad Pitt nu au încântat privirile turiștilor din centrul Brașovului, dar minciuna s-a rostogolit în continuare. Mai multe videoclipuri, în care ar fi apărut Angelina împreună cu fostul ei soț, au fost postate pe TikTok. Informațiile apărute în presa străină au contrazis clar vestea că frumoasa actriță ar petrece în România. Se pare că aceasta și-a petrecut weekend-ul în Los Angeles, alături de fiica sa Vivienne. Daily Mail a publicat fotografii cu cele două la plimbare prin centrul metropolei. În urmă cu câteva zile, actrița a vizitat Pakistanul, grav afectat de inundații.

Lucrurile au devenit mai credibile în momentul în care, prin Brașov, a fost văzut miliardarul de la PayPal împreună cu partenerul său. Surse au precizat pentru Capital că marea petrecere a avut loc, dar Elon Musk și Angelina Jolie nu au ajuns în România. Mai mulți afaceriști și milionari au petrecut la Castelul Bran, printre care și Peter Thiel, co-fondatorul PayPal, și partenerul său, miliardarul Matt Danzeisen. Cei doi au luat și prânzul la un celebru restaurant din Brașov, iar apariția lor a agitat mai mult spiritele.

Tot mai multe filmări false cu Elon Musk și invitații săi au fost postate și preluate pe TikTok, platformă pe care românii își petrec foarte mult timp. S-a vorbit chiar și despre singurul român care a fost invitat la petrecerea anului, iar mai mulți artiști au postat videoclipuri în care au mărturisit că vor cânta la respectiva petrecere, în urma invitației primite din partea miliardarului Elon Musk.

Și postările lui Elon Musk au întărit mai mult acest zvon. Miliardarul a publicat două tweet-uri, în aceeași seară, care au dat apă la moară celor care au crezut că se afla deja în județul Brașov.

”Pâinea proaspăt coaptă și produsele de patiserie sunt sunt unele dintre marile bucurii din viață”, este primul mesaj postat.

Fresh baked bread & pastries are some of the great joys of life

În sfârșit, adevărul că carbohidrații sunt uimitori poate fi spus pe această platformă”, a fost al doilea. Deși nu a precizat nimic care să arate că vorbește despre preparatele românești, lumea a interpretat imediat.

Finally, the truth that carbs are amazing can be said on this platform! #FreeSpeech

— Elon Musk (@elonmusk) October 29, 2022