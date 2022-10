Primarul din Bran: „Nu pot să spun dacă i-am văzut sau nu pe Elon Musk și pe Angelina Jolie”

Primarul din Bran, Cosmin Feroiu, a anunțat, luni, că a participat la petrecerea organizată la Castelul Bran, eveniment la care, potrivit presei locale, ar fi participat și miliardarul Elon Musk şi marea actriță Angelina Jolie. Cosmin Feroiu a mărturisit că s-a simțit la acea petrecere ca în filme, însă nu poate să confirme că Elon Musk și Angelina Jolie au fost la Castelul Bran deoarece toţi invitații purtau măşti sau erau pictaţi pe faţă.

„Mă bucur că am putut să fiu prezent, totul a fost minunat, a fost ca într-un film, ca într-un basm, cu muzică, o petrecere ca între prieteni în adevăratul sens al cuvântului. (…) Nu a fost aşa de uşor să intri la petrecere. Am intrat, am fost duşi de cineva pentru că au fost nişte filtre. S-a făcut pe bază de invitaţie, trebuia să te regăseşti pe o listă specială. (…) Eu nu pot să spun că i-am văzut sau nu pe Elon Musk şi pe Angelina Jolie, dar nici nu pot să spun că nu i-am văzut pentru că aveau măşti, erau pictaţi pe faţă, nu pot să ştiu cine erau”, a declarat, luni, Cosmin Feroiu.

Potrivit spuselor sale, datorită anvergurii evenimentului respectiv şi a „prezenţei presei în comună”, această petrecere „va fi o promovare pentru Bran, a comunităţilor învecinate şi pentru întreaga Românie cum nu s-a mai făcut până în prezent.”

Elon Musk nu a venit în România

Potrivit unor surse din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Elon Musk și Angelina Jolie nu au ajuns în România. Vedetele ar fi trebuit să apară în evidența unuia dintre punctele de frontieră ale țării, indiferent de modul în care au ajuns în România.

„Încă din septembrie 2021, mai multe firme foarte importante de pază și securitate din străinătate au venit să inspecteze Castelul de la Bran. După ce au făcut inspecția, au dat verde și s-au făcut foarte multe rezervări încă de anul trecut, în perioada noiembrie – decembrie, pentru sărbătoarea de Halloween din 2022”, a explicat un înalt ofițer din MAI, care a dorit să i se păstreze anonimatul, relatează Libertatea.

La rândul său, Sorin Constantinescu, om de afaceri în domeniul jocurilor de noroc și fost consilier în Guvernul de la București pentru acest domeniu, a spus că știrea despre Elon Musk la Castelul Bran este „fake news”.

„A înnebunit internetul cu povestea cu Elon Musk care e un mare, mare fake news. Ofer 10.000 de euro cash oricărei persoane care îmi trimite o poză cu Elon Musk în România, la Bran, unde vreți voi”, a spus Sorin Constantinescu într-un videoclip postat pe TikTok duminică seară.

Vă reamintim că organizatorii petrecerii au fost omul de afaceri Peter Thiel și partenerul său, Matt Danzeisen. Trebuie menționat că prezența lor a fost confirmată atât la București, cât și la Brașov. Totodată, printre invitații lor s-au aflat oameni de afaceri, investitori, artiști, dar și câțiva români din mediul de afaceri.