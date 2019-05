“ Women On top Extreme reprezintă felul asumat de viaţa al unei generații noi de femei, Femeia Elitistă- Be the woman who makes the difference, uneori în condiţii care depăşesc limita imaginabilului”, declară Bianca Tudor, fondator Elite Business Women, organizator Gala Women On Top Extreme.

Un moment important în cadrul Galei ELITE Women On Top Extreme, l-a reprezentat lansarea Affiliate Program & Investment Fund, al cărui Președinte Onorific este dna Andreea Liptak Spiridon, economist licentiat în politici bancare.

Affiliate Program & Investment Fund este un proiect de antreprenoriatul social, extrem de inovativ, fondat de antreprenoarea Bianca Tudor.

“Vin către antreprenori de data aceasta cu îndemnul la actiune! Ce este antreprenoriatul social? Inițiativa antreprenorului de a genera, în primul rând, o ”valoare socială”, înainte de a genera profit. Acesta folosește afacerea pe care o dezvoltă astfel încât să aibă un impact social sau să rezolve o problemă din contextul actual într-un mod eficient și inovativ.”

Cum functionează Affiliate Program & Investmend Fund?

Te invităm să te conectezi cu Elite Business Women, în calitate de Membru Afiliat, îți promovezi afacerea în mediul online, faci networking offline, dar mai ales ca Afiliat ești partenerul nostru și împreună creștem comunitatea de business, adică TU poți să înscrii și alte femei antreprenor, utilizând un Cod de Afiliat Unic!

De ce ai avea un Membership de Afiliat?

Pentru că ne propunem ca împreună să creștem segmentul IMM din România & global! Din 650.000 de companii în RO, doar 40.00 sunt profitabile, cu toate acestea atât în România cât și în Europa, economia este sustinută 95-97% de sectorul IMM.

ELITE Business Women reinvestește 40% din valoarea membership-ului ELITE pentru a finanta Elite Business Women Affiliate Program & Investment Fund!

20% merg sub forma de bonus la înscriere pentru tine – Membrul Afiliat, alti 20% sunt depusi în bugetul comun al ELITE Business Women Investment Fund, un fond care va fi dedicat finantării nerambursabile a afacerilor membrilor Elite Business Women!

Astfel creăm un fond de investitii după reteta EBW, autentic si atipic, pentru micile afaceri înfiintare de femei, sau afaceri în care femeile sunt actionare

Iat tu ai acces direct să monitorizezi:

Câti bani intră în contul ELITE Investment Fund, aplicatie similară cu Galantom- https://galantom.ro/, unde se văd în timp real fondurile strânse Ce proiecte de business finantăm din Elite Business Women Investment Fund! DA, tu, membra ELITE, votezi ce business sustinem! Annual, în Februarie deschidem înscrierile pentru afaceri finanțate de EBWIF.

Notă– voturile sunt ONLINE și pot vota doar membrele ELITE cu un procent de vot de 50%, iar 50% din vot revine echipei Elite Business Women Investment Fund, condusă de dna Andreea Liptak Spiridon, președinte Onorific și Bianca Tudor, fondator Elite Investment Fund & Affiliate Program!

Programul va fi lansat în mediul Online în data de 30 Mai 2019 pe site-ul oficial www.elitewomen.org!

Despre Elite Business Women – Elite Business Women este o companie de educație antreprenorială pentru femei; un proiect de antreprenoriat social care schimbă mentalități. Prin evenimentele organizate de ELITE Business Women, femeile antreprenor au reușit să se cunoască, au creat strânse legături care s-au transformat ușor dar sigur într-o comunitate de business internațională, prezentă în 7 orașe din România, dar și la nivel internațional în UK, Portugalia, Belgia și Italia.

Contact presă:

Bianca Tudor

Fondator & CEO Elite Business Women

0733 943 787

