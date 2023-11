Premierele care au marcat evenimentul au fost lansarea acceleratorului pentru „Femei antreprenor” și sesiunea de pitching pentru elevii de liceu.

S-a lansat acceleratorul pentru „Femei antreprenor”

„România trebuie să se familiarizeze profund cu soluțiile de finanțare pentru dezvoltare de business. Suntem restanți pe scară largă la capitolul educației financiare și chiar dacă acest eveniment este dedicat elitelor din inovație tehnologică și nu numai, drumul spre dezvoltarea economică trebuie parcurs de întreg mediul de business. Conform studiului Deloitte prezentat în cadrul RVF, comparativ cu alte țări din Europa Centrală și de Est, investițiile în România în raport cu PIB-ul sunt în concordanță cu indicatorii monitorizați de OECD, fiind de 0,16% în perioada 2015-2019, similar cu Cehia și sub ușor nivelul Poloniei. În același interval, raportul fondurilor colectate în PIB a fost de 0,01%, față de 0,22% în Cehia și 0,10% în Polonia. Dezvoltarea durabilă a economiei românești este strâns legată de accesul la fonduri de investiție de tip venture capital, care reprezintă un motor esențial pentru inovație, competitivitate și progres pe termen lung, accelerând adoptarea tehnologiilor sustenabile și contribuind la atingerea obiectivelor de mediu, sociale și de guvernanță (ESG). Topicuri precum inteligența artificială sau Sustainable Development Goals (SDG) rescriu parcursuri de business și sunt ceea ce noi, ca și confederație, împreună cu partenerii noștri precum Catalyst Romania popularizăm pe scară largă, începând cu cele mai fragede vârste. Primul pas este vital și avem resursele să îl direcționăm pe drumul potrivit. De la start-up la scale-up este un parcurs a cărui sinuozitate încercăm să o aplatizăm prin evenimente ample, cu recurență. Aș vrea să mulțumesc reprezentanților autorităților de cel mai înalt nivel: Nicolae CIUCĂ – Președintele Senatului, Adrian CÂCIU – Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Bogdan IVAN – Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Camelia DRĂGOI – Senior Mandate Management-Equity, European Investment Fund (EIF), Mihai PRECUP – Preşedintele Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice, Nicușor DAN – Primarul Municipiului București, care prin prezența lor la un forum atât de aplicat pe o dimensiune financiară, au ales să culeagă inputuri valoroase de a căror diseminare pe scară largă, ne-au asigurat constant” a spus Cristina CHIRIAC, președintă Asociația Națională a Antreprenorilor (ANAA), în deschiderea evenimentului.

România a avut anul acesta cea mai mare absorbţie de fonduri europene

„La Romanian Venture Forum, am experimentat puterea colectivă a ideilor și dialogului în jurul tranziției energetice si noilor tehnologii. Participarea la un eveniment de VC nu este doar o ocazie de a expune viziunea noastră, ci și de a asculta și a învăța din experiențele experților si start-up-urilor prezente. În acest cadru, putem identifica potențiali parteneri și găsi inspirație pentru a crea schimbări reale în industrie”, a spus Cătălin HRISTESCU, Head of Portfolio Management, OMV Petrom Gas & Power.

La rândul lui, Marius Ghenea, Managing Partner Catalyst Romania, a subliniat că sesiunile de pitching de proiecte antreprenoriale au fost extrem de interesante și au adus multe idei și informații noi și utile participanților.

„Suntem mândri că am contribuit împreună cu toată echipa de la Catalyst Romania și la această a doua ediție a Romanian Venture Forum, evenimentul reprezentativ al industriei de venture capital din România și din regiune. Discursurile keynote, panelurile de dezbatere pe subiecte actuale de investiții responsabile în tehnologie, ca și sesiunile de pitching de proiecte antreprenoriale au fost extrem de interesante și au adus multe idei și informații noi și utile participanților. O mențiune specială pentru promovarea în cadrul Romanian Venture Forum a sesiunii de pitching pentru proiectele antreprenoriale ale elevilor de liceu din România, din programul susținut în întreaga țară de CONAF. RVF este inițiat de Asociația Națională a Antreprenorilor în parteneriat cu CONAF Romania și PROEDUS, susținut de Catalyst Romania și ROPEA.”, a declarat Marius GHENEA, Managing Partner Catalyst Romania

Nicolae Ciucă a spus că România a avut anul acesta cea mai mare absorbţie de fonduri europene. Este vorba despre o sumă de 11,3 miliarde de euro.

„România a avut anul acesta cea mai mare absorbţie de fonduri europene – 11,3 miliarde de euro – o cincime din cât a absorbit România din 2007 până în 2022. Am reuşit să determinăm investitorii străini să investească în ţara noastră, atingând un record de 10,9 miliarde de euro investiţii străine directe, şi am reuşit ca, la finalul anului trecut, în valoarea nominală a Produsului Intern Brut, să lăsăm pe masa Guvernului 49 de miliarde de euro peste estimare. Dezvoltarea mediului de afaceri are nevoie de încredere, deschidere la dialog şi predictibilitate şi am încercat să le punem într-o matrice a activităţii guvernamentale în relaţia cu mediul de afaceri. Avem nevoie ca dumneavoastră să ajungeţi la acel nivel de dezvoltare care să ne dea siguranţa că, indiferent de câte situaţii de criză, de război, de pandemie sau orice orice altă natură ar exista, să le putem trece, fără temeri prea mari, pentru că avem capital românesc solid. Capitalul românesc în situaţii de criză e aşezat aici, nu pleacă şi pune umărul la orice soluţie este solicitată din partea Guvernului”, a declarat Nicolae CIUCĂ, Președintele Senatului.

Potrivit acestuia, „povara fiscalităţii nu trebuie să cadă doar pe umerii celor care produc bani”, motiv pentru care, în 2024, s-a convenit să nu se discute despre taxe noi, pentru că acestea „vor împovăra şi mai mult mediul de afaceri”

Tinerii trebuie încurajaţi şi susţinuţi pentru a se implica în domeniul cercetării şi al dezvoltării

Nicolae Ciucă – Președintele Senatului a adăugat că tinerii trebuie încurajaţi şi susţinuţi pentru a se implica în domeniul cercetării şi al dezvoltării.

„Economia românească este rezilientă, deşi structural nu pare. Sunt tot felul de voci care ne anunţă mereu apocalipsa din zona mediului economic, dar nu fac parte din acel mediu economic. De ce? Pentru că în economie au rămas oamenii care ştiu să gestioneze afaceri şi această ştiinţă, consecvenţă, perseverenţă, asumare, curaj, alături de capitalul care există în piaţa financiară românească, a condus ca economia românească să fie rezilientă. Nu suntem într-o zonă în care să ne comparăm cu Germania, Franţa, Spania sau Italia, însă vom ajunge într-o zonă de genul acesta, în opinia mea, în 5-6 ani de zile. Ca să ajungem acolo, trebuie să avem curajul să investim în continuare. Dincolo de investiţiile publice, care înseamnă, de fapt, punerea la dispoziţie a unei infrastructuri de care să beneficieze economia, este vorba de investiţii private care trebuie ajutate atât cu capital intern, dar şi cu capital atras. Noi, ca guvernanţi, trebuie doar să găsim acele elemente de parteneriat, acele instrumente prin care să finanţăm economia românească, nu la nivelul la care am finanţat-o până acum, ci mult mai mult. Dincolo de a discuta despre ceea ce avem la dispoziţie ca instrumente financiare pentru ceea ce înseamnă fonduri de investiţii care să investească în economia românească, banii pe care îi avem prin PNNR, 400 de milioane de euro, consider că suntem încă timizi, şi nu ca stat. România trebuie să fie statul din această parte a Europei în care oportunităţile sunt mult mai mari decât în alte state în care deja s-a investit, în care economia lucrează peste potenţial, așa cum sunt statele dezvoltate. România este o ţară care are o economie care încă evoluează sub potenţial şi este loc pentru foarte multe investiţii”, a declarat Adrian CÂCIU, Ministrul investițiilor și proiectelor europene.

România se poate impune pe domenii-cheie

Bogdan Ivan, Ministrul cercetării, inovării și digitalizării, a explicat că România se poate impune pe domenii-cheie, precum tehnologiile emergente.

„Cred foarte mult în capacitatea noastră, ca ţară, de a se profila pe nişte domenii-cheie şi când spun asta mă refer la tehnologiile emergente, de la Strategia naţională de inteligenţă artificială, care în urmă cu doi sau trei ani părea ceva îndepărtat, SF, acum deja vedem că e parte din vieţile noastre de zi cu zi. Din acest punct de vedere, noi avem deja lansată strategia la care vă invit să contribuiţi în forma ei finală, pentru că până la finalul anului doresc să o adoptăm în Guvern. Suntem deja parte din reţeaua europeană de tehnologii Blockchain de două săptămâni. Avem un draft de strategie pentru tehnologii cuantice pe care îmi doresc foarte mult ca, în perioada următoare, să-l trecem prin Guvern să dezbatem cu industria, cu universităţile şi cu societatea civilă şi să fim lideri în ceea ce înseamnă software pentru quantum”, a explicat Bogdan IVAN, Ministrul cercetării, inovării și digitalizării

Bogdan Ivan a susţinut, totodată, că România poate să fie, nu în foarte mult timp, un lider regional pe aceste segmente, în tehnologii emergente, în securitate cibernetică pentru alte state din regiune şi nu numai.

„În PNRR sunt alocate 30 de milioane de euro pentru IPO. Este un mare ajutor și pentru bursa din București, dar și pentru companii, pentru că din aceste fonduri companiile își pot rambursa cheltuielile pe cale legală. Voi, ca actori VC, inovatori, startup-uri, ar trebui, de asemenea, să veniți cu idei către noi pentru a îmbunătăți instrumentele financiare, pentru a identifica noi instrumente financiare care vor aduce flexibilitate suplimentară companiilor. Pentru că eu cred cu adevărat că astăzi, în România, provocarea principală nu este finanțarea, ci expertiza tehnică, instrumentele financiare. Și cred cu adevărat că doar, dacă lucrăm împreună, am putea identifica cele mai bune soluții pentru startup-uri.”, a declarat Mihai PRECUP, Preşedintele Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice

Antreprenoriatul este motorul dezvoltării și inovației

Nicușor Dan a subliniat că antreprenoriatul este motorul dezvoltării și inovației.

„Antreprenoriatul este motorul dezvoltării și inovației. Colaborarea dintre antreprenori și instituțiile statului este esențială pentru progres. Primăria Municipiului București, înțelegând impactul pozitiv al acestor inițiative, sprijină astfel de evenimente, oferindu-le un cadru propice cum este Teatrul Odeon pe care îl administrăm. Suntem alături de comunitatea antreprenorială, recunoscând că aceasta contribuie la progresul orașului nostru dincolo de aspecte precum conducte și șosele” a spus Nicușor DAN, Primarul Municipiului București

Mihnea Zamfir, Head of Finance and Performance Management Delgaz Grid, a spus că evenimentul a fost o oportunitate extraordinară de a interacționa cu lideri și inovatori din ecosistemul de business românesc.

„Participarea la Forumul Român de Venture Capital (RVF) 2023 a fost o oportunitate extraordinară de a interacționa cu lideri și inovatori din ecosistemul de business românesc. Discuțiile din cadrul panelului, axate pe utilizarea principiilor investițiilor responsabile pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, au subliniat importanța aplicării principiilor de ESG pentru a facilita tranziția energetică, dar și pentru o abordare echilibrată și cooperativă în contextul actual economic și social. Sunt onorat să fiu parte a acestei inițiative, care stimulează creșterea și dezvoltarea afacerilor inovatoare în România”, a declarat Mihnea ZAMFIR, Head of Finance and Performance Management Delgaz Grid

Evenimentul a fost structurat în 5 paneluri de discuții, care au abordat teme precum tendințele ecosistemului de venture capital european, provocările din piața de venture, factorii care contribuie la creșterea unui start-up, impactul inteligenței artificiale asupra ecosistemului start-up-urilor din Europa Centrală și de Est. Moderatorul forumului a fost Vlad ANDRIESCU, editor in chief start-up.ro.

Evenimentul a fost structurat în 5 paneluri de discuții

Primul panel, intitulat „2023 trends in the European VC ecosystem and the new macro-outlook” a fost moderat de Adrian SECELEANU, editor Ziarul Financiar, iar speakerii care au dezbătut subiectul au fost Camelia DRĂGOI, Senior Mandate Management-Equity, European Investment Fund (EIF), Marius GHENEA, Managing Partner Catalyst Romania, Cristian NACU, Senior Country Officer for Romania International Finance Corporation (IFC), Sorin MAXIM, General Manager West Regional Development Agency – ADR Vest, Daniela ILIESCU, Executive Director Romanian Private Equity Association (ROPEA).

„Navigating the storm: VC & PE markets between fundraising challenges and valuation pressures” a fost tema celui de-al doilea panel, fiind moderat de către Elena VRABIE, Innovation Reporter at The Recursive. Din panel au făcut parte Vedran BLAGUS, Principal South Central Ventures, Alin STANCIU, Partner Catalyst Romania, Peter TANCZOS, Managing Partner Euroventures V, Roumen JORDANOV – Investment Manager BrightCap Ventures, Mihnea CRĂCIUN – Managing Director Endeavor Romania, Miruna POPA, Investment Associate Resources Partner.

Cel de-al treilea panel din cadrul Romanian Venture Forum a fost dedicat start-up-urilor, fiind intitulat „From Zero to Hero: The big startup challenge: achieving sustainable growth in the current environment”. Din panelul moderat de Mircea CĂPĂȚÎNĂ, Co-Founder SmartBill, au făcut parte Sergiu NEGUȚ, Co-Founder Fintech OS, Andrei DUDOIU, Managing Partner Seedblink, Sinisa RAKOVIC, Founder & CEO Hunch, Mihai PĂTRAȘCU – Founder & CEO EvoMag.

Tema abordată în cel de-al IV-lea panel a fost „The Rise of AI”

Tema abordată în cel de-al IV-lea panel a fost „The Rise of AI: How does it impact the CEE startup ecosystem?”. Moderatorul Marius Istrate, Chairman of the Board TechAngels Romania, a dezbătut subiectul cu Alexandra CERNIAN – Associate Professor UPB, ph.D, Expert European Commission, Digital Expert, Andrei PITIȘ, Founder & CEO at Genezio, Angel Investor, Dan MIHĂESCU, Founding Partner at GapMinder Venture Partners, Florin VIȘA, Partner EarlyGame Ventures.

În cadrul ultimului panel, al V-lea, „Using the Principles of Responsible Investments to achieve Sustainable Development Goals”, moderatorul Alina GEORGESCU, Investment Manager Catalyst Romania, a condus discuțiile dintre Cătălin HRISTESCU, Head of Portfolio Management Gas & Power, OMV Petrom, Nicoleta MUNTEANU, Founder of Kids in Business, Mihnea ZAMFIR, Head of Finance and Performance Management at DelGaz, Zoltan FUZESI, CEO Anxiofit.

În cadrul evenimentului au fost organizate două sesiuni de pitching cu un juriu de specialitate, relevant pentru piața de venture capital atât locală, cât și europeană.

La sesiunea de pitching dedicată antreprenorilor juniori organizată în premieră au concurat echipe de liceeni cu proiectele: Uniserv, Noligy, Royal Saffron Gardens, EVExpress, Milenyum Soft. Noligy a fost câștigătorul desemnat de membrii juriului: Alexandru AGATINEI, Co-Founder & CEO How to Web, Robert COTUNĂ, Investment Manager Rubik, Ana Maria STANCU, Digital Transformation Consultant, CEO Bucharest Robots, Antonela DRAGOMIR – Investment Manager Catalyst Romania.

Blindspot a fost ales câștigător de membrii juriului

Cele 6 startup-uri, Blindspot, Stailer, Tokero, Iflows, Carfix, Safeflows, selectate pe baza criteriilor de inovație, tracțiune, mobilitate sau potențial de dezvoltare, care au concurat la sesiunea de pitching în fața juriului format din: Alexandru BOGDAN – CEO & GP @ROCA X, Cosmin CURTICĂPEAN – CEO iFactor, Board member and VP Tech Angels Romania, Cristian NEGRUȚIU – Founding Partner, Sparking Capital, Emmett KING, Co-Founder; D3 Cyber and Transylvania Angels Network (T.A.N.) / Founding Investor and Board member of Telios Care & AiVA / Minority Shareholder & former COO of Wirtek A/S (publicly traded), Mircea GHIȚĂ, Country Manager Seedblink.

Blindspot a fost ales câștigător de membrii juriului care au ținut cont de maturitate și venituri.

„Ca antreprenor, sunt recunoscător pentru astfel de evenimente prin care start-up-uri, investitori, business angels și fonduri de capital au ocazia să interacționeze și să construiască împreună. România are nevoie de mai mulți antreprenori, un sector tehnologic puternic chiar și în lipsa susținerii acestuia de către sectorul public”, a declarat Bogdan SAVONEA, Co-fondator Blindspot.

RVF este inițiat de Asociația Națională a Antreprenorilor (ANAA) în parteneriat cu CONAF Romania și PROEDUS, susținut de Catalyst Romania și ROPEA