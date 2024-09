Gala Excelența în Business- joacă un rol important în promovarea unui climat de afaceri etic și responsabil

Evenimentul organizat de Patronatul European al Femeilor de Afaceri (PEFA) și găzduit de Guvernul României va avea loc pe data de 23 septembrie, oferind o platformă unică pentru recunoașterea și celebrarea companiilor, instituțiilor publice și antreprenorilor care au demonstrat performanță, inovație, și sustenabilitate în activitatea lor.

Evenimentul se va bucura de prezența unor personalități marcante din mediul de afaceri, instituții financiare și administrația publică.

Andreea Negru, președinte PEFA, a declarat:

„Gala Excelența în Business 2024 reprezintă o platformă de recunoaștere a realizărilor extraordinare din economia românească. Este un moment în care celebrăm nu doar succesul economic, ci și valorile fundamentale care stau la baza antreprenoriatului modern: inovația, responsabilitatea socială și leadershipul. Suntem onorați de sprijinul pe care îl primim din partea Guvernului României și de prezența unor lideri de seamă din economie și administrație, care împărtășesc cu noi angajamentul pentru dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri.” “Într-o economie emergentă cum este cea a României, aceste exemple sunt esențiale pentru a inspira noile generații de antreprenori și pentru a încuraja dezvoltarea unor afaceri solide și competitive pe plan național și internațional. De asemenea, evenimentul oferă participanților ocazia de a interacționa si de a construi parteneriate pe termen lung, contribuind la consolidarea economiei naționale”, precizează prim-vicepreședinta PEFA, Lorena Stoian.

A treia ediție Gala Excelența în Business

Gala Excelența în Business, aflată la a treia ediție, servește ca un barometru al economiei românești, oferind o imagine clară asupra celor mai performante sectoare, companii și instituții. Pe lângă aspectele economice și comerciale, Gala joacă un rol important în promovarea unui climat de afaceri etic și responsabil. Prin recunoașterea celor care au un impact pozitiv asupra societății, evenimentul încurajează practicile sustenabile și răspunde nevoii tot mai mari de a îmbina succesul economic cu responsabilitatea socială.

Parteneri strategici ai evenimentului:

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT)

Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (ANES)

Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR)

și Asociația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Autohton (ADAA)

Partener logistic: DEEA Consulting&Communication și România Durabilă

Parteneri instituționali: ASPES, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc

Moderator al evenimentului: Adrian Maniutiu, Antreprenor fondator EM360, jurnalist

Parteneri:Transelectrica SA, Societatea Națională a Sării, IMSAT, Reciclad’OR, Exim- Banca Românească, SMS Ticketing, Transgaz SA, Safety Broker de Asigurare, Electrica SA, Plafar SA, CANCOM, SAP, Compania Națională Poșta Română, Austrotherm România, International Alexander Holding, Depogaz, Advanced Business Software, Hidroelectrica SA, DACRIS, Cotnari, Fast Partners Construct, DO Security, Diana Dragomir și Asociații, My Geisha, SABON, Florăriile Magnolia, Fiterman Pharma, CHOCOLAND , Cosmetrice, Royal Events, Metamorphose, Happy Forever by Andreea, Svetlana Karahan, Women Rally, Gerovital, Meidi Packing, Dumitru Beschiu- Produse de la Jina Sibiu.

Partener monitorizare media: MediaTrust

Parteneri media TV: TVR, Canal 33

Parteneri media:Agerpes, Financial Intelligence, Club Economic, Economistul, I AM News, EM360, Money.ro, Stiripesurse.ro, Transilvania Business, Capital, infofinanciar.ro, Bursa, Club Antreprenor, Elite Magazine, News One, InvesTenergy, The Diplomat Bucharest, Focus Energetic, Energy Industry Review, Grupul Iubim Brasovul.

Agenda Gala Excelența în Business 2024

17.00-17.30 – Deschidere oficială

Andreea NEGRU– Președinte Patronatul European al Femeilor de Afaceri PEFA

Marcel CIOLACU- PM României (TBC)

Mircea ABRUDEAN- Secretar General al Guvernului

Florin JIANU- fost Președinte CNIPMMR

Radu OPREA- Ministrul Economiei Antreprenoriatului și Turismului

Lorena STOIAN– Prim -Vicepreședinte PEFA

17.30-19.00- GALA EXCELENTA IN BUSINESS 2024

19.00-20.00- NETWORKING&COCKTAIL