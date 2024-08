Topul 100 Femei de Succes din România este realizat anual de revista Capital.

Care au fost cele mai importante proiecte implementate in ultimul an?

Andreea Negru Ciobanu: Patronatul European al Femeilor de Afaceri PEFA este proiectul anului. Este o organizație patronală, înființată pe legea dialogului social, membră a Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România. Promovează și susține egalitatea de gen, rolul și importanța femeilor în societate, în viața publică și în politică prin proiecte și programe specifice. În România, era nevoie de o organizație serioasă, credibilă care să reprezinte egalitatea de gen și corecta poziționare a femeilor antreprenor într-o economie și o societate modernă.

PEFA este organizație reprezentativă la nivel național, prin prisma CNIPMMR. Așadar, Patronatul European al Femeilor de Afaceri oferă un cadru în care femeile de afaceri sunt reprezentate în raport cu autoritățile statului. Au loc ședințe comune de informare și dezbateri publice. Contribuim la dezvoltarea de programele naționale dedicate antreprenoriatului feminin si beneficiem de susținere și recunoaștere publică.

Întrucât egalitatea de gen este o preocupare importantă la nivel global și în cadrul Uniunii Europene, activitatea PEFA trebuie văzută ca un angajament în promovarea egalității de gen în mediul de afaceri din România. Prin sprijinirea acestui deziderat contribuim la reducerea discrepanțelor de gen în domeniul afacerilor.

De asemenea, a fi membru in PEFA presupune oportunități valoroase de networking și colaborare. În rândul membrilor PEFA sunt companii conduse de doamne și domni, deopotriva, întrucât antreprenoriatul nu are gen. Egalitatea de gen presupune lucru împreună. O abordare unitară, nediscriminatorie si incluzivă conduce la parteneriate de afaceri, schimb de cunoștințe și experiență, precum și la accesul la resurse și oportunități de finanțare.

Ce proiecte aveți pentru acest an?

Andreea Negru Ciobanu: Am demarat anul cu proiectul național <România Viitorului- O nouă abordare în afaceri> care cuprinde trei evenimente reper: Tendințe economice 2024 (martie 2024), Dezvoltare sustenabilă între trend și necesitate (mai 2024) și Gala Excelența în Business (septembrie-octombrie 2024). De asemenea, am fost parte a proiectului <VorbIMM despre: Regenerarea României>, un proiect al CNIPMMR și am demarat o data cu lansarea PEFA, seria de dezbateri publice <Egalitatea de Gen- Agenda 2030>, care va continua cu un eveniment specific “Femeia in politica și administrație” (mai 2024). Pe parcursul acesti an cât și în anii următori, vom continua să ne consolidăm rețeaua de membri și să ne extindem influența.

PEFA va continua să atragă membri importanți în comunitate și va dezvolta parteneriate strategice la nivel european și internațional. Extinderea influenței și a prezenței organizației va permite sprijinirea unui număr mai mare de femei antreprenor și promovarea egalității de gen în afaceri la nivel global. De asemenea, avem în vedere dezvoltarea și implementarea de programe și inițiative inovatoare care să răspundă nevoilor și provocărilor actuale și viitoare, într-un mediu în schimbare rapidă.

Suntem preocupați de educație, ca pilon important de dezvoltare a unei economii moderne. În contextul creșterii preocupărilor legate de schimbările climatice și sustenabilitate, acordăm o atenție sporită promovării practicilor de afaceri responsabile și durabile. Ne continuăm dezideratul nostru de a fi un partener de dialog credibil al autorităților statului. Venim cu propuneri și soluții la provocările mediului de afaceri. Organizația va continua să militeze pentru adoptarea de politici și măsuri care să sprijine mediul de afaceri.

În general, viziunea pe termen mediu și lung a PEFA vizează consolidarea și extinderea rolului și impactului organizației în sprijinirea și promovarea egalității de gen în afaceri, în concordanță cu tendințele și provocările din mediul de afaceri și societate în ansamblu.

Care au fost cele mai mari provocări pe le-ați avut de-a lungul carierei si cum le-ați rezolvat?

Andreea Negru Ciobanu: De-a lungul carierei am avut câteva provocări semnificative. Modul în care le-am abordat poate fi inspirațional pentru cei mai tineri care se confruntă cu obstacole similare. Iată două povestiri care ar putea ilustra acest lucru:

Balansul între viața profesională și cea personală

Andreea Negru Ciobanu: Una dintre cele mai mari provocări pentru mine a fost găsirea unui echilibru între cariera exigentă și viața personală. Într-un moment dat, simțeam că munca îmi consumă tot mai mult timpul și energiile. Îmi lăsa puțin spațiu pentru familie și hobby-uri. Pentru a rezolva această problemă, am decis să-mi stabileasc prioritățile și să-mi organizez mai eficient timpul. Am învățat să îmi impun limite clare între viața profesională și cea personală.

Am învățat să fiu mai selectivă cu proiectele la care mă implică și să acord mai multă atenție timpului petrecut alături de cei dragi. Astfel, am reușit să creez un echilibru sănătos între carieră și viața personală, beneficiind de o mai mare satisfacție atât în plan profesional, cât și personal.

Depășirea temerilor și a îndoielilor

Andreea Negru Ciobanu: Într-un alt moment al carierei, m-am confruntat cu sentimentul de îndoială și frică în legătură cu viitorul meu profesional. În timp ce mă pregăteam să fac o schimbare majoră în carieră, au apărut cu o serie de întrebări și incertitudini legate de reușita acestei tranziții. Cu toate acestea, în loc să mă las copleșită de temeri, am decis să îmi folosesc aceste îndoieli ca o sursă de motivație și determinare. Am făcut un plan clar de acțiune.

Am căutat sprijin și sfaturi de la mentori și colegi încrezători. Am decis să îmi urmez pasiunea și să îmi depășesc limitele. Prin perseverență și determinare, am reușit să îmi transform temerile în oportunități și să îmi ating obiectivele profesionale.

Aceste povestiri cred că pot servi ca exemple pentru cei mai tineri. Le arată că este normal să întâmpini provocări în carieră și în viață. Dar că este posibil să le depășești cu determinare, planificare și perseverență.

Care este rețeta succesului pentru instituția din care faceți parte?

Andreea Negru Ciobanu: Rețeta succesului în afaceri variază în funcție de circumstanțele individuale și perspectivele diferite ale oamenilor. Cu toate acestea, există câteva principii fundamentale care stau la baza succesului. Succesul în afaceri începe cu o viziune clară asupra a ceea ce dorești să realizezi și cu stabilirea unor obiective realiste și măsurabile. O viziune puternică îți va oferi direcție și motivație în parcursul tău antreprenorial. Elaborarea unui plan de afaceri solid este esențială pentru succes.

Ascultarea și înțelegerea nevoilor clienților sunt fundamentale, de asemenea, pentru succesul în afaceri. Construirea unei relații solide cu clienții și oferirea unui serviciu personalizat și orientat către satisfacția lor contribuie la creșterea afacerii.

De asemenea, vorbim de menținerea unei echipe talentate și motivate. Într-o lume în continuă schimbare, este important să fii flexibil și adaptabil la noile tendințe și cerințe ale pieței. Fii deschis la schimbare și pregătit să îți ajustezi strategiile în funcție de evoluția mediului de afaceri. Trebuie reținut însă că succesul în afaceri nu vine întotdeauna rapid sau ușor. Este important să fii pregătit pentru eșecuri și obstacole și să fii perseverent în încercarea de a atinge obiectivele fixate. Fii deschis la învățare din eșecuri și să fii rezistent în fața provocărilor!

Cum arată programul dumneavoastră zilnic ?

Andreea Negru Ciobanu: Fiecare zi este diferită. Acest lucru mă stimulează și mă ajută să fiu concentrată pe ceea ce am de făcut. Totuși, există anumite elemente comune care pot fi regăsite în rutina zilnică . Ziua începe devreme pentru a profita de timpul în liniște și pentru a mă pregăti mental pentru activitățile zilei. Îmi planific ziua, stabilind prioritățile și obiectivele pe care doresc să le ating. Răspund la e-mailuri sau mesaje importante și îmi verific agenda pentru întâlnirile și sarcinile de peste zi.

Particip la întâlniri, conferințe, prezentări sau alte activități legate de munca mea zilnică. Gestionez sarcinile și proiectele în curs, colaborând cu echipa și luând decizii strategice. Finalizez activitățile de lucru și fac o recapitulare a realizărilor zilei. Particip la evenimente de networking sau întâlniri sociale relevante pentru dezvoltarea profesională sau personală. Seara, petrec timp de calitate alături de cei dragi.

Aveți hobby-uri care ar putea fi evidențiate?

Andreea Negru Ciobanu: Călătoriile! Îmi place să trăiesc experiențe care să îmi îmbogățească sufletul și să –mi lărgească orizonturile. Călătoriile reprezintă mult mai mult decât simpla vizitare a unor locuri noi. Ele sunt o oportunitate extraordinară de a cunoaște și înțelege culturi diverse, de a interacționa cu oameni din întreaga lume și de a descoperi frumusețea și diversitatea lumii în care trăim.

Călătoriile îmi oferă oportunitatea de a scăpa de rutina zilnică și de a mă conecta cu noi înșine într-un mod profund. Fie că mă plimb pe străzi vechi încărcate de istorie, admir peisaje spectaculoase sau explorez tradiții și obiceiuri locale, fiecare călătorie îmi oferă ocazia de a descoperi pasiuni noi și de a-mi îmbogăți viața cu amintiri de neuitat.

Care credeți ca este rețeta succesului pentru a ajunge o femeie de succes?

Andreea Negru Ciobanu: Rețeta succesului este simplă. Educație și dezvoltare personală, determinare și perseverență, curaj și încredere în sine și, nu în ultimul rând, echilibru între viața profesională și personal. Succesul nu se măsoară doar în realizările profesionale, ci și în echilibrul pe care îl reușești să-l menții între carieră și viața personală. Este important să-ți acorzi timp și atenție și pentru viața ta personală, pentru sănătatea mentală și pentru relațiile tale.

Cum v-ați caracteriza într-o singură frază?

Andreea Negru Ciobanu: Andreea Negru este o femeie dedicată și pasionată, care își urmărește visele cu determinare și își construiește cariera cu integritate și profesionalism.

Ne puteți indica un dicton care să vă definească?

Andreea Negru Ciobanu: Niciodată să nu spui niciodată!