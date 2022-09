Este vestea momentului despre Elena Udrea. În timp ce aceasta se luptă în spatele gratiilor și încearcă să își câștige libertatea, o persoană extrem de apropiată se relaxează la malul mării. Este vorba de afaceristul Dorin Cocoș, cel cu care Elena Udrea a fost căsătorită vreme de zece ani.

Așa cum fostul ministru a decis să meargă mai departe cu Adrian Alexandrov și Dorin Cocoș a hotărât că trebuie să își refacă viața. El a ales să aibă alături o femeie cu mult mai tânără, cu care, de altfel, are și un copil.

Fostul soț al Elenei Udrea a trecut și el prin procese, condamnări și închisoare. Acum însă, după ce a scăpat de una dintre cele mai crunte perioade din viața ta, încearcă să se bucure din plin de libertate. Recent, Dorin Cocoș, în vârstă de 61 de ani, a fost surprins de paparazzi la plajă, împreună cu soția și băiețelul lor de patru ani, conform Mediaflux.ro.

Elena Udrea și Dorin Cocoș au fost căsătoriți din 25 decembrie 2003 până la 10 iunie 2013. Fostul ministru și Dorin Cocoș s-au cunoscut cu mulți ani în urmă, pe vremea când celebra blondă activa ca avocat stagiar la avocatul firmelor celui care avea să-i devină soț.

Dorin Cocoș, acuzații dure în dosarul Microsoft

Dorin Cocoș a fost și el în vizorul DNA. În primăvara anului 2021, procurorii au dispus trimiterea în judecată a lui Dorin Cocoș într-un dosar în care acesta este acuzat de spălare de bani în legătură cu adjudecarea de către anumite persoane a unui contract de închiriere Microsoft. Procurorii Anticorupție au susținut, în rechizitoriu, că în perioada 2009-2011 Cocoș ar fi pretins și primit, în transe, de la două persoane (martori în cauză) suma de 9 milioane de euro pentru a-și exercita influența asupra fostului ministru al Comunicaților, precum și asupra altor persoane din Guvern. Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul București.

În ceea ce o privește pe Elena Udrea, aceasta încearcă să scape de închisoare și acuză că justiția din România este părtinitoare. Ea a fost condamnată la șase ani de închisoare cu executare în dosarul Gala Bute, însă aceasta speră să poată fi cât mai repede alături de fiica sa, în liberate. Fostul ministru a acuzat se află ilegal in pușcărie, deoarece niște judecători au decis „abuziv”, pe de o parte, sa nu aplice in dosarul său o decizie a CCR pe care au aplicat-o la toate celelalte cazuri: Șova, Pop, Niță, Bica, Vâlcov etc și sa țină cont de o decizie CJUE pe care, pe de alta parte, au aplicat-o greșit.

„Ca urmare, tot timpul pe care legea mi-l permite îl aloc întâlnirilor cu fetița mea, toate vizitele și toate minutele de convorbiri telefonice zilnice le păstrez pentru ea. A învățat că vorbitul nostru la telefon este limitat, așa că îmi spune mereu sa mai păstrez câteva minute să o mai pot suna și înainte de culcare”, a scris recent Elena Udrea pe pagina de Facebook.