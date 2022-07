Vestea momentului despre Elena Udrea. S-a aflat totul în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”. Vedeta TV a avut-o ca invitată într-una dintre ediții pe Ilinca Vandici. Aceasta a vorbit despre relația pe care a avut-o cu Alin Cocoș, dar și despre presupusa ceartă cu Elena Udrea. Este vorba despre un presupus episod care ar fi avut-o în centrul atenției pe Elena Udrea. La vremea respectivă, fostul politician era într-o relație cu Dorin Cocoș, tatăl lui Alin Cocoș. S-a speculat că Udrea ar fi încercat să îl despartă pe fiul ei vitreg de prezentatoare.

În urmă cu mai mulți ani, Ilinca Vandici a fost într-o relație cu Alin Cocoș. La vremea respectivă, tatăl acestuia, Dorin Cocoș, era căsătorit cu Elena Udrea. Presa a susținut atunci că fostul politician nu ar fi avut o părere prea bună despre relația lui Vandici cu fiul său vitreg. Mai mult chiar, Udrea ar fi încercat chiar să îi despartă.

Ilinca Vandici, detalii neștiute despre relația cu Elena Udrea

Acum a venit momentul în care Ilinca Vandici s-a decis să rupă tăcerea. Ea a spus adevărul despre presupusa ceartă pe care a avut-o cu Elena Udrea, dar și despre relația pe care a avut-o cu Alin Cocoș.

Ilinca Vandici a susținut că nu a existat vreo ceartă între ea și Elena Udrea. Acesta a precizat că s-a întâlnit de 2-3 de ori în cei doi ani și jumătate cu Elena Udrea. În tot timpul relației cu Alin. Cocoș, Udrea nu a discutat prea mult cu Vandici și nici nu au adus în discuție relația lor. Ba chiar mai mult, prezentatoarea a mai ținut să precizeze faptul că nici nu a fost cerută în căsătorie de Alin Cocoș.

A fost cerută în căsătorie de Alin Cocoș?

„O admir foarte tare și o plac pe Elena. Nu pot spune că am avut o relație sau că eram prietene. Ne-am întâlnit de vreo 2, 3 ori în doi ani și jumătate la câte o masă. Nu pot să spun că am împărțit experiențe sau am povestit lucruri. Însă da, o plac foarte tare pe Elena. Nu ne-am certat, nici nu aveam de ce să ne certăm.

Alin nu m-a cerut niciodată în căsătorie. Nuntă în Bora Bora? Cine a spus asta și eu nu știu?! Presa a scris multe la vremea respectivă. Era foarte interesant să amesteci între o relație de iubire între doi copii, că și eu și Alin eram copii, e super interesant să amesteci un nume precum era la vremea respectivă și este Elena Udrea. Nu mi s-a părut potrivit.”, a mărturisit celebra prezentatoare în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.