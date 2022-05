Ilinca Vandici a ajuns la spital! Cum se simte acum prezentatoarea de la Bravo, ai stil

Ilinca Vandici le-a povestit celor care o urmăresc în mediul online că în ultima perioadă s-a simțit extrem de rău și că din această cauză ea a ajuns la spital, acolo unde a fost nevoită să i se pună perfuzii.

Prezentatoarea de la Kanal D a precizat că a stat pe perfuzii de sâmbătă până duminică și că luni s-a simțit extrem de rău. Ea le-a mai spus fanilor că luni a fost și la sală, în timp ce în weekend a participat la mai multe eveniment, cu toate că a fost pe perfuzii.

“Ieri nu am mai făcut perfuzii, în schimb mi-a fost foarte rău, foarte rău. Am ținut eu neapărat să mă duc și la sală de dimineață. Deși nu ați crede pentru că am avut un weekend plin îmi este foarte rău. Vineri am făcut perfuzii, sâmbătă am făcut perfuzii, de la perfuzii m-am dus la nuntă. Duminică am făcut perfuzii, de la perfuzii m-am dus la botez. Că am zis dacă fac un pic de mișcare o să-mi fie bine.

M-am simțit foarte bine după mișcare, doar că după amiază mi-a fost foarte rău. Problema este că acum mă simt efectiv umflată toată. Am un pic de treabă, sunt mai funcțională decât ieri… nu suport să fiu bolnavă, nu pot”, le-a spus Ilinca Vandici fanilor de pe Instagram.

Ilinca Vandici are probleme cu somnul

Prezentatoarea de la emisiunea “Bravo, ai stil” le-a spus fanilor că recent se confruntă și cu probleme cu somnul, precizând, totodată, că nu reușește să se odihnească cum trebuie, ceea ce o face să se simtă și mai slăbită.

“Mă trezesc, iar adorm, iar ațipesc, iar în secunda doi mă trezesc. Măi, e a doua noapte. Aaaa și ca să nu uit să vă spun că de două nopți nu dorm. Eu nu-mi dau seama ce se întâmplă. Deci, efectiv adorm, îmi simt corpul moale, adorm și mă bucur că adorm, în secunda doi mă trezesc”, a mai spus vedeta de la Kanal D.