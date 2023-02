Elena Udrea a dat detalii, în sfârșit, despre ce semnificație a avut gestul cu degetul la nas, pe care l-a făcut în diverse ocazii și care a stârnit atâtea controverse. Ea a menționat și cui i-a fost adresat.

„Eu am spus doar jumătate de adevăr. În mod real, gestul l-am aflat de la fostul meu prieten de la momentul acela și care reprezenta gestul pe care îl făcea Celine Dion cu soțul ei, însemna că eu sunt în siguranță în prezența lui. A fost și un semnal prin care le-am spus celor care au vrut să mă trimită la pușcărie, un gest de atenționare. Este un fel de „știu totul despre voi”. Ce am și făcut mai departe, i-am denunțat, am vorbit despre ei”, a explicat Elena Udrea, într-un interviu acordat Realitatea PLUS, direct din închisoare.

Elena Udrea se află acum la Penitenciarul Târgşor, unde execută o pedeapsă de șase ani de închisoare în dosarul „Gala Bute”.

Udrea a vrut să transmită că totul este în regulă

La momentul în care a făcut acest gest, Udrea a explicat, pe pagina de Facebook, ce reprezintă semnul respectiv. În imagini, s-a putut observa cum îşi duce încet un deget pe vârful nasului, îl ţine preţ de câteva secunde, după care îl pune pe nara dreaptă, iar după alte câteva secunde, îl mută pe cealaltă nară.

„Văd că gestul meu din Parlament în care am dus mâna la nas a creat mare vâlvă şi s-a transformat în subiect de analiză semiotică. În realitate, e un semn pe care l-am făcut unei persoane dragi mie, căreia am vrut să-i transmit că „totul e în regulă”, a scris Elena Udrea pe Facebook.

Semnificația celebrului gest explicată într-o emisiune tv

În anul 2020, Udrea a comentat semnificația celebrului gest pe care l-a făcut, ducând mâna la nas. Într-o emisiune de televiziune, Elena Udrea a spus că acesta era adresat ”unei persoane dragi mie, partenerului meu de la vremea aceea.

„Era un gest stabilit cu mult înainte. Era copiat de la Celine Dion. Am stabilit să procedăm la fel. M-am întors să-i fac acel semn ca să-i transmit că sunt bine în tot haosul acela”, a comentat ea.

Trebuie spus că, în urmă cu câteva zile, avocații fostului ministru al Turismului au luat o nouă decizie în ceea ce privește un alt dosar în care este implicată aceasta. În cursul zilei de joi, 16 februarie, avocații Elenei Udrea, au solicitat, la Înalta Curte de Casație și Justiție încetarea procesului penal împotriva fostului ministru. Este vorba despre dosarul privind finanțarea campaniei electorale a fostului președinte Traian Băsescu la alegerile prezidențiale din 2009.