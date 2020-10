Elena Udrea a dezvăluit, în sfârșit, într-o emisiune de televiziune, care a fost semnificația celebrului gest pe care l-a făcut, ducând mâna la nas.

Astfel, Udrea a fost invitată în cadrul emisiunii ”40 de întrebări”, de la Kanal D, moderată de jurnalistă Denise Rifai, unde a admis că se consideră o femeie atrăgătoare.

”Nu sunt neapărat o persoană modestă”

”Mă consider o femeie atrăgătoare. Nu sunt neapărat o persoană modestă. Sper că v-am surprins. Cred că trebuie să-i mulțumesc mamei. Apoi cred că pe chipul fiecăruia dintre noi se vede caracterul și sufletul omului.”, a declarat fostul ministru al Dezvoltării.

”Recunosc că în adolescență, când nu eram o persoană cunoscută, a contat felul în care ieșeam pe stradă, felul în care mă prezentam. După ce am obținut o funcție importantă tocmai că încercam să ascund aceste detalii.

Eram acel personaj care întrunea toate ”punctele” pentru a fi în centrul atenției. Aveam acces la zonele înalte ale politicii și nu mă sfiam să mă îmbrac cum nu era voie în politică.”, a adăugat ea.

”Oamenii mă recunosc mai greu acum”

Udrea spune că în acest moment se simte bine și împăcată, dar că a fost deranjată, în trecut, de faptul că a fost asociată cu corupția din România.

”S-au schimbat foarte multe lucruri. Au fost momente înc are mi-aș fi dorit să ies pe stradă fără ca oamenii să se uite la mine și să mă judece.

Azi este mult mai ușor pentru că m-am retras de ceva vreme, iar reacția oamenilor este mult diminuată. Oamenii s-au dezobișnuit să mă vadă în centrul atenției și mă recunosc mai greu acum.

La început m-a deranajat (eticheta de coruptă – n.r.). Astăzi, din ce în ce mai puțin. Mă deranja că toate acuzațiile ce mi-au fost aduse puteau fi aduse, de fapt, oricărui politician.

Cei de atunci rămân liniștiți și în ziua de astăzi. S-a dorit în mod special să se pună accent pe mine, să mă scoată drept un politician corupt. Frustrarea asta mi-a trecut între timp. Vedem și în ziua de astăzi la alegeri ce fel de lucruri se spun despre candidați.”, a adăugat blonda de la Golden Blitz.

”Băsescu, este un bărbat foarte puternic și un lider”

Fostul politician nu regretă că s-a aflat în aceeași barcă cu Traian Băsescu, despre care spune că este un bărbat foarte puternic și un lider.

Traian Băsescu este ”un bărbat foarte puternic. Un lider, categoric. Și în viața privată și în politică. Genul de om despre care știi că este puternic imediat cum îl vezi.

Prima întâlnire a fost înainte de a intra în politică, la un eveniment privat, cred că la botezul fetiței lui Cozmin Gușă. Acesta a fost momentul în care l-am cunoscut.

Am făcut în politică exact ce am vrut să fac. Am rămas loială președintelui și niciodată nu o să neg că tot ce am câștigat în politică se datorează lui Traian Băsescu. Cred că am ales barca potrivită.”, a mai spus Udrea, conform evz.ro.

”Tind să fac afaceri și să cresc averea familiei”

Cât despre celebrul gest, în care a dus mâna la nas, Elena Udrea spune că era adresat ”unei persoane dragi mie, partenerului meu de la vremea aceea. Era un gest stabilit cu mult înainte.

Era copiat de la Celine Dion. Am stabilit să procedăm la fel. M-am întors să-i fac acel semn ca să-i transmit că sunt bine în tot haosul acela.”, a explicat ea.

Întrebată dacă se consideră o persoană bogată, Udrea a răspuns:

”Depinde la ce ne raportăm. Față de marea majoritate a oamenilor, da. Față de cei care sunt în top 300, clar nu. Am suficient cât să mă simt bine și să am o viață liniștită. Sunt mulțumită, dar acum că nu fac politică, tind să fac afaceri și să cresc averea familiei”.