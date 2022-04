Este tensiune maximă în PNL. După anunțul făcut de Florin Cîțu privind plecarea sa din fruntea PNL, s-a aflat cine îi va lua locul acestuia.

Gheorghe Flutur va fi noul președintele al PNL. El va ocupa funcția de președinte interimar al partidului până la Congresul din 10 aprilie.

Surse din partid au spus pentru G4Media că Flutur a fost ales spre nominalizare, ținându-se cont că este prim-vicepreședintele cu cea mai mare vechime.

Congresul PNL va fi organizat duminica viitoare pentru alegerea unui nou președinte, cel mai probabil actualul premier, Nicolae Ciucă.

Anunțul făcut de Florin Cîțu

Amintim că Florin Cîțu și-a dat demisia de la conducerea PNL. Acesta a făcut o serie de declarații sâmbătă, după ședința BEx convocată chiar de el, în care nu s-a făcut cvorumul necesar. Liderul liberal a menționat că rolul ședinței pe care a convocat-o era foarte simplu, respectiv acela de a avea o discuție față în față cu colegii pentru a da un suflu nou în PNL.

„Niciodată nu am fost confortabil cu compromisul cu PSD. Din păcate am avut dreptate, e un efect de bumerang, inflația crește… Nu au vrut să participe la singura ședință convocată statutar. PNL nu respectă statutul.Suntem un partid la guvernare. Lângă România este război. Ceea ce facem în acest moment tocmai stabilitate nu arată. Aș fi vrut să îmi prezint demisia în fața colegilor. Am demisionat”, a punctat Florin Cîțu.

Dan Vîlceanu pleacă din Guvern

Dan Vîlceanu a anunțat, sâmbătă, după anunțul anterior că demisionează din funcția de secretar general PNL, că pleacă și de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Vîlceanu a spus că va face acest lucru după o discuție cu premierul Nicolae Ciucă.

„Aș vrea în urma acestei discuții să-mi înaintez demisia și din funcția de ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, având în vedere faptul că am plecat într-o echipă. Ca orice echipă, se baza și pe încredere. Sunt convins că la momentul acesta nu mai putem vorbi de acest gen de încredere”, a afirmat Dan Vîlceanu.