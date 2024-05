Mai mult de 3 din 10 adulți tineri (32,5%) consumă în mod regulat băuturi energizante, conform ultimelor estimări Gitnux Market Data, iar vânzările globale sunt de așteptat să crească cu 7% între 2022 și 2028.

Odată cu interesul tot mai mare și accesul la o gamă de băuturi energizante, mulți se întreabă pe bună dreptate: „Sunt sănătoase?”

Mulți utilizatori de băuturi energizante își doresc atât de mult cofeină, încât ajung să bea una sau mai multe doze zilnic, considerându-le o alternativă la cafea. Iată ce se întâmplă dacă optați pentru o cutie de energizant în loc de o ceașcă de cafea, conform Eatingwell.

Ce sunt băuturile energizante

După cum s-a menționat, există sute de mărci de băuturi energizante disponibile – și o gamă largă de arome și rețete pentru fiecare, așa că este greu să generalizezi.

Indiferent dacă sunt catalogate drept „Watermelon Wave”, „Razzle Berry” sau „Rainbow Unicorn”, ca regulă generală băuturile energizante sunt băuturi bogate în cofeină din surse precum guarana, ginseng, taurină și carnitină.

Conținutul de cofeină al băuturii energizante variază, de la aproximativ 80 până la 200 de miligrame de cofeină per cutie. Spre comparație, o ceașcă de cafea preparată în mod obișnuit are 92 de miligrame, un espresso oferă 127 de miligrame, iar o ceașcă de cafea preparată la rece are 283 de miligrame.

Unele băuturi energizante sunt suplimentate cu nutrienți, vitamine, minerale, antioxidanți, adaptogeni și/sau aminoacizi, iar cele mai multe sunt îndulcite cu zahăr sau un îndulcitor artificial, explică Caroline Thomason, dietetician din Washington.

„Ca și suplimentele, băuturile energizante nu sunt reglementate de FDA, așa că este greu de știut cu certitudine dacă ingredientele enumerate pe etichetă sunt, de fapt, în acel produs”, explică medicul Roxana Ehsani.

FDA este agenţia din Statele Unite responsabilă cu reglementarea alimentației (umană și animală), a suplimentelor dietetice, medicamentelor (umane și animale), cosmeticelor, dispozitivelor medicale (umane și animale) și a dispozitivelor care emit radiații (sunt incluse dispozitivele non-medicale), biologice, și a produselor pentru sânge.

Fiecare om este diferit, dar iată ce ai putea experimenta dacă bei zilnic o băutură energizantă în mod obișnuit.

Vă puteți simți mai alert dacă bei băuturi energizante

Unele cercetări au legat cofeina din băuturile energizante de vigilență îmbunătățită, stare de spirit crescută, timp de reacție mai rapid și rezistență fizică, explică Ehsani.

„Din acest motiv, pot fi populare în rândul oamenilor activi sau al oricărei persoane care caută o stimulare a creierului pentru a îi face să treacă printr-o zi lungă sau înainte de a merge să se antreneze”, spune ea.

Impactul variază foarte mult în funcție de individ și de toleranța acestuia la cofeină, iar efectele fluctuează în funcție de cantitatea de cofeină pe care ați consumat-o deja, precum și de cât de sensibil sunteți la cofeină, adaugă Frances Largeman-Roth.

Ce se întâmplă în corpul tău când bei energizante

Deși ar putea părea alternative inocente, precum sucurile, cafeaua și kombucha, cu care împart spațiul pe raft, băuturile energizante pot fi periculoase – în special cele care conțin cantități mari de cofeină.

Cercetările publicate în mai 2019 în Journal of the American Heart Association sugerează că aceste „cantități mari de cofeină și alți stimulenți din băuturile energizante pot fi dăunătoare sistemului nervos, cum ar fi creșterea tensiunii arteriale, a ritmului cardiac și a respirației”, explică medicul Patricia Bannan.

De asemenea, pot declanșa anxietate, nervozitate sau pot duce la probleme de somn.

O cantitate incertă de cofeină și riscul dependenței

Cunoscând potențialele daune colaterale ale aportului mare de cofeină, este important să rețineți că „FDA nu reglementează cantitatea de cofeină din băuturi, astfel încât cantitatea reală de cofeină poate fi mai mare sau mai mică decât ceea ce scrie pe etichetă”, spune Bannan.

Un pic de cofeină poate ajuta la îmbunătățirea vigilenței mentale, a energiei și a dispoziției, dar cu siguranță există și riscuri. Consumul regulat de niveluri mari de cofeină poate provoca deshidratare (cofeina este un diuretic), probleme cu stomacul, dureri de cap ca o consecință a sevrajului.

„S-ar putea să descoperi că nu răspunzi la sursele moderate de cofeină, cum ar fi o ceașcă de cafea și că continui să ai nevoie de băuturi energizante pentru a rămâne treaz și alert”, spune Thomason.

Dacă observați aceste simptome, reduceți, treptat, aportul pentru a reduce dependența, recomandă Bannan.

Limita zilnică recomandată de cofeină este de 400 de miligrame, ceea ce echivalează cu aproximativ 4 căni de cafea.

Multe băuturi energizante îndeplinesc această cantitate și s-ar putea să o depășești dacă bei mai mult de o băutură energizantă în fiecare zi.