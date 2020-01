Declarația Simonei Halep

„Cred că am făcut treabă bună azi, am avut un mental bun, cred că am făcut cel mai bun meci de când sunt aici, îmi place cum mă simt şi voi încerca să rămân concentrată. Vom discuta despre adversare mâine, azi mă odihnesc. După eşecul de la Adelaide, nu prea m-am simţit bine, am venit aici obosită, nu ştiu de ce, poate că mă stresez prea mult, dar după ce am câştigat şi mi-am simţit corpul, m-am relaxat, am devenit pozitivă şi am jucat cu plăcere”, a transmis Simona Halep, la conferința de presă de după meci, potrivit news.ro

A patra calificare în sferturi

Simona Halep, locul 3 WTA şi cap de serie numărul 4, a învins-o, luni, cu scorul de 6-4, 6-4, pe Elise Mertens (Belgia), locul 17 WTA şi cap de serie numărul 16, calificându-se pentru a patra oară în sferturile de fnală ale Australian Open.

După obținerea acestui rezultat, Halep va urca pe locul 2 WTA, după competiţia de la Melbourne.

Aceasta va evolua în faza următoare cu Anett Kontaveit (Estonia), locul 31 WTA şi cap de serie numărul 28.

Te-ar putea interesa și: