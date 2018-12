E oficial. Motivul incredibil pentru care Adriean Videanu a fost achitat din dosarul cu Alina Bica

Instanţa supremă precizează, în motivarea deciziei prin care fostul ministru Adriean Videanu a fost achitat definitiv că faptele pentru care a fost trimis în judecată nu există.

"Susţinând netemeinicia sentinţei apelate în ceea priveşte soluţia de achitare dispusă pentru de infracţiunea de complicitate la abuz în serviciu reţinută în sarcina inculpatului V., procurorul a susţinut că probele administrate în cauză au relevat că actele de complicitate ale inculpatului V. au constat în înlesnirea(sprijinirea) deciziei abuzive a autoarei, actele sale de complicitate fiind anterioare faptei autoarei. Înlesnirea (sprijinirea) deciziei abuzive a inculpatei B. a fost realizată de inculpatul V. prin depunerea de cereri, plângeri, acte, înscrisuri la data de 24 februarie 2014, creând astfel pretextul de care autoarea s-a folosit la soluţia de admitere a plângerii şi eliberare de sub sechestru a acţiunilor deţinute de V. la SC T. SA. Prin urmare, s-a susţinut că, în speţă, complicitatea s-a realizat prin ajutor material, prin cooperare, iar contribuţia complicelui a fost efectivă, deoarece s-a folosit efectiv autoarea abuzului de plângerea inadmisibilă depusă de complice prin reprezentanţi ai firmei. Examinând criticile formulate, instanţa de control judiciar reţine că prin actul de sesizare a instanţei, s-a reţinut, în esenţă, că, inculpatul V., fiind cercetat în dosarul nr. ..../D/P/2010 al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală (la care a fost reunită cauza nr. ..../D/P/2011), a sprijinit, în mod tacit şi concomitent, activitatea infracţională a inculpatei B., prin depunerea cererii de ridicare a sechestrului instituit asupra celor 80 de acţiuni ale S.C. T. S.A., precum şi a unui set de documente „nerelevante din punct de vedere legal”, din care rezultă că nu mai deţinea respectivele acţiuni din luna august 2012. Întrucât, în cauză, s-a reţinut că nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege cu referire la latura obiectivă a infracţiunii de abuz în serviciu reţinută în sarcina inculpatei B., nefiind constatată vreo acţiune sau inacţiune a inculpatei cu privire la încălcarea atribuţiilor de serviciu, sau vreo îndeplinire defectuoasă a acestora, Înalta Curte, Completul de 5 Judecători apreciază că, neîntrunirea elementelor constitutive sub aspectul laturii obiective a infracţiunii reţinute în sarcina autorului, conduce la aceeaşi soluţie în ceea ce priveşte persoana care are calitate de complice în cauză, respectiv, inculpatul V., cu precizarea că pentru angajarea răspunderii penale a complicelui, este necesar ca ajutorul intenţionat al acestuia să fie dat unui participant care săvârşesc cu intenţie o infracţiune. Mai mult, se reţine că inculpatul V. nu este titularul plângerii admise de coinculpată, probatoriul cauzei confirmând faptul că acesta a formulat, la data de 4 octombrie 2013, plângere împotriva măsurilor asigurătorii luate prin ordonanţa nr. ..../D/P/2011 din 24 septembrie 2013 emisă de procurorul de caz, ce a fost respinsă de procurorul şef serviciu, ca neîntemeiată, prin ordonanţa nr. 2153/II/2/2013 din 28 octombrie 2013; în timp ce plângerea înregistrată, la data de 24 februarie 2014, la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi soluţionată de inculpata B., prin ordonanţa nr. 265/II/2/2014 din 25 februarie 2014, a fost formulată de S.C. T. S.A., prin reprezentant legal, V.. Aşadar, cum probatoriul nu furnizează indicii în sensul că inculpatul ar fi introdus plângerea în discuţie, această acţiune, prin ea însăşi, necoroborată cu alte mijloace de probă, neputând fi calificată ca un sprijin acordat inculpatei B. în exercitarea defectuoasă a atribuţiilor de serviciu, în cauză nu se poate reţine că inculpatul V. ar fi realizat acte de complicitate concomitentă pentru ridicarea sechestrului asigurător de către procurorul şef direcţie. Prin urmare, Înalta Curte, Completul de 5 Judecători constată că fapta pentru care a fost trimis în judecată inculpatul V. nu există în materialitatea ei, motiv pentru care apelul declarat de Parchet sub acest aspect urmează să fie respins, ca nefondat, cu menţinerea soluţiei dispusă de instanţa de fond, de achitare, în temeiul art. 16 alin. 1 lit. a din Codul de procedură penală, pentru complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu în formă calificată, prevăzută de art. 48 din Codul penal, raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 297 alin. 1 din Codul penal", se arata in motivarea citată de stiripesurse.ro