Curtea de Apel București a decis menținerea pedepsei de patru ani de închisoare pentru Alina Bica, fosta șefă DIICOT, respingând contestația la executare formulată de aceasta.

Hotărârea vine după ce instanța a anulat sentința Tribunalului București care îi reducea pedeapsa cu un an și trei luni.

Alina Bica a fost condamnată pentru favorizarea omului de afaceri Ovidiu Tender, fiind inițial condamnată la patru ani de închisoare. Tribunalul București hotărâse anterior reducerea pedepsei cu perioada petrecută în arest preventiv și la domiciliu, atât în România, cât și în Italia și Costa Rica.

Astfel, Bica ar fi rămas cu doi ani și șapte luni de închisoare, iar mandatul de executare emis în 2019 ar fi fost anulat, emițându-se un nou mandat european de arestare pentru perioada rămasă.

Pe 9 iulie 2024, Curtea de Apel a desființat sentința Tribunalului București și a respins contestația la executare formulată de Alina Bica. Decizia este definitivă și menține pedeapsa de patru ani de închisoare.

„În baza art. 4251 alin .7 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. admite contestaţiile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Bica Alina Mihaela împotriva sentinţei penale nr. 329 din data de 22.03.2023 pronunţate de Tribunalul Bucureşti în dosarul nr. 27846/3/2020*. Desfiinţează sentinţa penală contestată şi, rejudecând: În baza art. 597 C. proc. pen. raportat la art. 598 alin. 1 lit. d C. proc. pen. respinge contestaţia la executare formulată de petenta-contestatoare Bica Alina Mihaela”, se arată în minuta hotărârii.