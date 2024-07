Curtea de Apel București a anulat vineri condamnarea de 7 ani a lui Puiu Popoviciu, achitându-l pe motiv că fapta nu există.

Măsurile de confiscare a terenului din Băneasa au fost, de asemenea, ridicate.

În 2017, Puiu Popoviciu a fost condamnat definitiv la 7 ani de închisoare și dat în urmărire internațională, România solicitând extrădarea sa din Londra.

Anul trecut, judecătoarea Adriana Pencea de la Curtea de Apel București a acceptat cererea de revizuire a lui Popoviciu, dispunând rejudecarea cazului și suspendarea executării condamnării de 7 ani. Decizia a fost confirmată de ÎCCJ.

Astfel, judecătoarea Liana Arsene, responsabilă cu latura civilă a dosarului Băneasa, a retras mandatul european de arestare, ceea ce a dus la respingerea extrădării lui Popoviciu de către Înalta Curte de Justiție a Marii Britanii.

Popoviciu este ginerele lui Ion Dincă, fost ministru comunist de Interne, cunoscut sub numele de Teleagă, la fel ca și Nicolae Badea, fostul patron de la Dinamo. Deține mall-ul Băneasa și este dezvoltator imobiliar.

În trecut, a fost co-proprietar, alături de Radu Dimofte, al francizelor KFC și Pizza Hut, precum și al hotelurilor Howard Johnson (actualmente Sheraton) și Ramada. Între timp, cei doi și-au divizat afacerile.

Puiu Popoviciu a mobilizat o echipă de avocați de renume și personalități influente la nivel mondial, inclusiv pe Hunter Biden (fiul președintelui SUA, Joe Biden), Louis Freeh (fost director al FBI) și Rudy Giuliani (fost primar al New York-ului și avocat al lui Donald Trump).

Publicația britanică Daily Mail a difuzat în mai și iunie 2021 mai multe schimburi de e-mailuri din perioada 2016-2017 între Hunter Biden, Louis Freeh și alți avocați americani, în legătură cu apărarea lui Puiu Popoviciu.

Soluția disponibilă pe portalul instanței sună așa:

Sentinţa penală.110/F din 12.07.2024 – În temeiul disp. art. 462 C. proc. pen, admite cererea de revizuire formulată de revizuentul Popoviciu Gabriel Aurel, ale cărei efecte au fost extinse şi cu privire la inculpaţii Alecu Ioan Niculae, Bejenaru Andrei Mihai, Diaconescu Ştefan, Şerban Ilie Cornel, Pitcovici Petru Daniel, Luican Mihai Ion Florin, Toader Gabriel Răsvan, Todiraş Ioan, Minea Lizeta, Petrulian Gheorghe. Anulează sentinţa penală nr.115/F/23.06.2016 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Sec?ia I Penală, în dosarul nr. 9577/2/2012, definitivă prin decizia penală nr.266/A/02.08.2017 a Înaltei Curţi de Casa?ie ?i Justi?ie şi în rejudecarea, laturii penale reunite cu latura civilă ce face obiectul dosarului penal nr. 46/1/2020: În temeiul disp. art. 396 alin. 5 C. proc. pen. rap. la art. 16 lit. a C. proc. pen., achită pe inculpatul Alecu Ioan Niculae (date), pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu în formă calificată prev. şi ped. de art. 248 V.C.p. cu referire la art. 2481 V.C.p. cu aplic. art. 41 alin.2 V.C.p., întrucât fapta nu există. În temeiul disp. art. 396 alin. 5 C. proc. pen. rap. la art. 16 lit. a C. proc. pen., achită pe inculpatul Popoviciu Gabriel-Aurel (date), pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la abuz în serviciu în formă calificată prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 248 V.C.p. cu ref. la art. 2481 V.C.p., cu aplic. art. 41 alin.2 V.C.p. şi pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită prev. şi ped. de art. 255 alin.1 V.C.p. cu ref. la art. 6,7 din Legea 78/2000 cu aplic. art. 33 lit.a V.C.p, întrucât faptele nu există.

În temeiul disp. art. 396 alin. 5 C. proc. pen. rap. la art. 16 lit. a C. proc. pen., achită pe inculpatul Bejenaru Andrei Mihai (date), pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la abuz în serviciu în formă calificată prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 248 V.C.p. cu ref. la art. 2481 V.C.p., cu aplic. art. 41 alin.2 V.C.p., întrucât fapta nu există. În temeiul disp. art. 396 alin. 5 C. proc. pen. rap. la art. 16 lit. a C. proc. pen., achită pe inculpatul Diaconescu Ştefan (date), pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu în formă calificată prev. şi ped. de art. 248 V.C.p. cu referire la art. 2481 V.C.p. cu aplic. art. 41 alin.2 V.C.p., întrucât fapta nu există. În temeiul disp. art. 396 alin. 5 C. proc. pen. rap. la art. 16 lit. a C. proc. pen., achită pe inculpatul Şerban Ilie Cornel (date), pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la dare de mită prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 255 alin.1 V.C.p. cu ref. la art. 6,7 din Legea 78/2000 şi pentru săvârşirea infracţiunii de favorizare a infractorului prev. de art. 264 alin.1 V.C.p. cu aplic. art. 33 lit.a. V.C.p., întrucât fapta nu există. În temeiul disp. art. 396 alin. 5 C. proc. pen. rap. la art. 16 lit. a C. proc. pen., achită pe inculpatul Pitcovici Petru Daniel – (date), pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la dare de mită prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 255 alin.1 V.C.p. cu ref. la art. 6,7 din Legea 78/2000 şi pentru săvârşirea infracţiunii de favorizare a infractorului prev. de art. 264 alin.1 V.C.p. cu aplic. art. 33 lit.a. V.C.p., întrucât fapta nu există. În temeiul disp. art. 396 alin. 5 C. proc. pen. rap. la art. 16 lit. a C. proc. pen., achită pe inculpatul Luican Mihai Ion Florin (date), pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu în formă calificată prev. şi ped. de art. 248 V.C.p. cu referire la art. 2481 V.C.p. cu aplic. art. 41 alin.2 V.C.p, întrucât fapta nu există. În temeiul disp. art. 396 alin. 5 C. proc. pen. rap. la art. 16 lit. a C. proc. pen., achită pe inculpatul Toader Gabriel Răsvan (date), pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu în formă calificată prev. şi ped. de art. 248 V.C.p. cu referire la art. 2481 V.C.p. cu aplic. art. 41 alin.2 V.C.p, întrucât fapta nu există. În temeiul disp. art. 396 alin. 5 C. proc. pen. rap. la art. 16 lit. a C. proc. pen., achită pe inculpatul Todiraş Ioan (date), pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu în formă calificată prev. şi ped. de art. 248 V.C.p. cu referire la art. 2481 V.C.p. cu aplic. art. 41 alin.2 V.C.p, , întrucât fapta nu există. În temeiul disp. art. 396 alin. 5 C. proc. pen. rap. la art. 16 lit. a C. proc. pen., achită pe inculpatul Minea Lizeta (date), pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu în formă calificată prev. şi ped. de art. 248 V.C.p. cu referire la art. 2481 V.C.p. cu aplic. art. 41 alin.2 V.C.p, , întrucât fapta nu există. În temeiul disp. art. 396 alin 5 C. proc. pen. rap. la art. 16 lit. a C. proc. pen., achită pe inculpatul Petrulian Gheorghe (date), pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu în formă calificată prev. şi ped. de art. 248 V.C.p. cu referire la art. 2481 V.C.p. cu aplic. art. 41 alin.2 V.C.p., întrucât fapta nu există. În temeiul disp. art. 397 C. proc, pen. rap. la art. 25 alin. C. proc. pen. respinge ca neîntemeiate acţiunile civile formulate în cauză de Statul Român prin Ministerul Finanţelor- ANAF şi USAMV. Ridică măsurile asigurătorii dispuse în cauză faţă de persoanele responsabile civilmente S.C. Băneasa Investments S.A., S.C. Băneasa Bussines&Tehnology Park S.A., S.C. Băneasa Rezidenţial S.R.L. şi faţă de inculpaţii Alecu Ioan Niculae, Popoviciu Gabriel Aurel, Bejenaru Andrei Mihai, Diaconescu Ştefan, Luican Mihai Ion Florin, Toader Gabriel Răsvan, Minea Lizeta, Petrulian Gheorghe. În baza art. 275 alin. 3 C. proc. pen., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

În baza art. 275 alin. 6 C.proc.pen., onorariile avocaţilor din oficiu desemnaţi pentru inculpaţii Petrulian Gheorghe (av. Constantinescu Ana-Rodica), Todiraş Ioan (av. Cucu Viorel), Pitcovici Petru-Daniel (av. Gadea Cristian-Alin), majorate la dublul sumei prevăzute în fiecare delegaţie aflată la dosarul cauzei, conform art. 10 din Protocolul privind onorariile avocaţilor din oficiu pentru furnizarea serviciilor de asistenţă juridică în materie penală, se avansează din bugetul special al Ministerului de Justiţie şi vor rămâne în sarcina statului. În baza art. 275 alin. 6 C.proc.pen., onorariile parţiale ale avocaţilor din oficiu desemnaţi pentru inculpatul Şerban Ilie-Cornel (av. Ghinea Ion şi av. Marineci Daniela), Pitcovici Petru-Daniel (av. Dobre Adriana-Daciana) şi Minea Lizeta (av. Nicola Florentina), în cuantum de câte 500 lei, se avansează din bugetul special al Ministerului de Justiţie şi vor rămâne în sarcina statului. În baza art. 275 alin. 6 C.proc.pen., onorariile avocaţilor din oficiu desemnaţi pentru persoanele interesate (av. Cucos-Gutan Cristina, Finchilescu Elena-Carmen, Stănculescu Oana-Mihaela, Lungu Cristina-Alina), se avansează din bugetul special al Ministerului de Justiţie şi vor rămâne în sarcina statului. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea la dispoziţia Ministerului Public şi părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 12.07.2024.