Victor Ciutacu a răbufnit: E o nebunie fără margini. Nici măcar comuniștii nu și-au permis o asemenea infamie!

Așadar, proiectul care prevede catalogarea drept propagandiști pro-ruși a tuturor jurnaliștilor care critică Guvernul României sau înalți oficiali l-a determinat pe Victor Ciutacu să reacționeze într-un mod dur.

„Proiectul acesta e în cheia dictaturii și în cheia lipsei de preocupare pentru rezolvarea problemelor. A trecut o săptămână de când își propuneau să introducă stare de criză. Un grup ce cetățeni vrea acum să facă niște reguli pe baza cărora în funcție de ceea ce scrii te fac putinist. Chiar dacă vii cu dovezi pe un text sau faci investigație.

Cine poate fi corupt într-o țară în afară de cei de la putere? E de noaptea minții, nici măcar comuniștii nu și-au permis o asemenea infamie. Să vedem ce se întâmplă zilele astea cu prețurile la energie, la combustibil, asta nu e incompetență? E o nebunie fără margini. De asta se ocupă Arafat. Ce caută CNA la monitorizarea netului? Nu are atribuții”, a declarat Victor Ciutacu la România TV.

Despre ce proiect este vorba?

În contextul tensiunilor militare din Ucraina, un grup de lucru creat de DSU pregătește o platformă informatică împreună cu Guvernul României, CNA și mai multe ONG-uri. Această nouă platforma va scana mediul online pentru a găsi surse de dezinformare și propagandă.

Astfel, echipa de comunicare a Guvernului a cerut departamentelor de relații publice din toate ministerele să desemneze câte un reprezentant în grupul de lucru și să aducă observații în legătură cu narativele și cuvinte cheie incluse în motoarele de căutare și în parametrii de analiză, potrivit profit.ro

„Global Focus, Active Watch, Media Wise și alte ONG-uri cu expertiză în media literacy, campanii de informare corectă a cetățenilor, monitorizare și analiză media, împreună cu CNA, au fost coagulate de către DSU într-un grup de lucru privind identificarea de “fake news” și surse de dezinformare în contextul situației din Ucraina, cu motoare de căutare, indexare pe mașini virtuale și algoritmi de realitate virtuală și inteligență artificială.

La inițiativa DSU s-a alăturat și Guvernul României. Platforma, care are mai multe module, scanează mediul online (mainstream media, blog-uri, social media etc.), identifică și extrage – pe narativele stabilite – inclusiv folosind cuvintele cheie și grupuri de cuvinte cheie – elementele solicitate, într-o serie de formate: de la text scris, la statistici și elemente de interpretare, din care pot fi extrase trenduri, tendințe si potențiale direcții de acțiune ale agenților (agenții, actori etc.) care pot genera “fake news” și elemente specifice propagandei”, a explicat echipa de comunicare a Guvernului, conform sursei menționate.

Prima dintre combinațiile de cuvinte care va atrage atenția este cea care ar asocia, în același text, Guvernul, premierul Nicolae Ciucă sau președintele Iohannis cu un context de „corupție” sau „incompetență”.

În cazul presei de investigație, orice articol care ar semnala acte de corupție, incompetență sau alte deficiențe în Executiv l-ar face pe autor suspect de a fi agent al propagandei ruse în algoritmii platformei. Același lucru poate fi spus și despre bloguri pe rețele sociale.