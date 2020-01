PSD se pregătește să-și schimbe șeful. În doar câteva săptămâni, social democrații vor avea Congresul în care își aleg noua conducere. Un o important, plecat din PSD cu scandal, se pregătește să se întoarcă. Ar putea prelua locul lui Marcel Ciolacu.

Dușmanul lui Dragnea revine în PSD

Dușmanul lui Liviu Dragnea revine în PSD. Sorin Grindeanu a fost dat afară de la Palatul Victoria de Liviu Dragnea, iar acum se pregătește să se întoarcă. Actualul șef al ANCOM spune că nu a semnat adeziunea la PSD, așa cum i s-a cerut, duminică, la Timișoara, dar o va face în viitorul apropiat. Fostul premier a evitat să spună dacă va candida la șefia partidului sau dacă va face parte din echipa vreunuia dintre candidații la funcția supremă în PSD.

”Nu am semnat adeziunea. O am la mine, dar nu e completată. Nu am încălcat legea, nu o să o încalc o secundă. Legea îmi dă posibilitatea ca 3 luni să ies din incompatibilitate. Dacă aleg să candidez la șefia PSD, nu îmi permit să îmi bat joc și să rămân la ANCOM. Nu am discutat cu Marcel Ciolacu și Paul Stănescu despre o candidatură.”, a spus Sorin Grindeanu la Realitatea Plus.

