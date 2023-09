Dreptul la replică al ICR referitor la articolul „Demisie la vârful ICR. Mirel Taloș dezvăluie jocuri de culise ce frizează penibilul”

Referitor la articolul publicat de Capital, Institutul Cultural Român a transmis următorul drept la replică:

Afirmațiile vicepreședintelui Mirel Taloș potrivit cărora nu i s-au delegat atribuții sunt false, acest lucru rezultând din documentele oficiale ale Institutului Cultural Român. Astfel, în noiembrie 2021, la numai câteva zile după numirea noii conduceri a ICR de către Senatul României, președintele ICR i-a delegat, prin ordinul nr. 220/26.11.2021, vicepreședintelui Mirel Taloș dreptul de semnătură în calitate de ordonator principal de credite. Ulterior, pentru că acesta nu a exercitat atribuția respectivă și pentru a evita blocajul instituției, președintele a delegat aceleași atribuții secretarului general al ICR, Corina Încrosnatu.

Taloș a coordonat Biroul Limba Română

În plus, domnului Taloș i-a fost atribuită coordonarea Biroului Limba Română, una dintre structurile care îndeplinesc misiunea instituțională și axă pentru dezvoltare instituțională aflată în centrul Strategiei ICR 2022-2026, respectiv organizarea cursurilor de limba română pentru străini atât în țară, cât și în străinătate, prin intermediul reprezentanțelor ICR. Afirmația domnului Taloș conform căreia „biroul de limba română are trei angajați pe când ICR are 140” este incorectă. Adevărul este că în noiembrie 2021, la finalul mandatului de președinte interimar al domnului Taloș, Biroul Limba Română avea un singur angajat, iar în prezent, ca urmare a eforturilor actualei conduceri a instituției de a reconstrui echipa, BLR are patru angajați.

Mai mult decât atât, deși participarea la ședințele Comitetului Director este singura atribuție prevăzută de legea de funcționare pentru funcția de vicepreședinte al ICR, absențele domnului Taloș de la toate cele 31 de ședințe ale Comitetului Director al ICR din anul 2022 pot fi dovedite, fiind consemnate în toate procesele verbale și în aproape 150 de Decizii de Comitet Director, din care semnătura sa lipsește.

Lămuriri cu privire la afirmația domnului Taloș privind „reprezentanțele care au bugete ridicole”

În ceea ce privește procesele intentate de ICR, menționăm că, în urma neducerii la îndeplinire a unor măsuri dispuse de Curtea de Conturi în perioada mandatului de președinte interimar al domnului Taloș, Curtea a dispus, în cadrul misiunii de follow-up, recuperarea prejudiciilor, iar Institutul Cultural Român a acționat în acest sens în instanță, deciziile păguboase luate de acesta în timpul mandatului fiind „moștenite” și în prezent.

Referitor la afirmația domnului Taloș privind „reprezentanțele care au bugete ridicole”, menționăm că toate bugetele reprezentanțelor ICR din străinătate au crescut proporțional cu bugetul general al ICR, acestea având cea mai mare pondere, deși în 2023 ICR a reluat, după o întrerupere de mai bine de 10 ani, unul dintre cele mai importante proiecte ale sale de promovare a culturii române în străinătate, Programul Cantemir. În plus, pe lângă bugetele pentru proiecte culturale diverse implementate prin Direcția Generală Reprezentanțe în Străinătate și Comunități Istorice, reprezentanțele derulează proiecte cu un anumit specific, finanțate distinct, prin intermediul altor structuri ale ICR (Biroul Limba Română, Centrul Național al Cărții, Direcția Relații Internaționale/Departamentul EUNIC).

Concluziile ICR

Astăzi, când ar fi trebuit ca domnul Taloș să fie audiat de Comisiile reunite de politică externă și de cultură și media, a impus Senatului României prin demisia depusă, la cerere, începând cu data de 1 noiembrie a.c., să fie plătit încă 40 de zile, și s-a sustras de la procedura transparentă a audierii sale.

Așadar, înțelegând că încetarea mandatului de demnitate publică poate interveni, începând de astăzi în orice clipă, prin Hotărârea Senatului României, vă aducem la cunoștință că președintele ICR a dispus retragerea ordinului de delegare de atribuții pentru domnul Gheorghe Mirel Taloș, urmând ca acesta să își exercite, în mod excepțional, singura atribuție legală pentru care primește indemnizația legală de secretar de stat, respectiv participarea la ședințele Comitetului Director.