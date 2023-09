Mirel Taloș şi-a dat demisia din funcţia de vicepreşedinte al ICR. Vorbim despre celebrul şi controversatul Institut Cultural Român.

Instituţia, finanțată din bani publici, trebuia să fie o ambasadă culturală, cu filiale în toată lumea, însă s-a transformat în timp într-un depozit de sinecuri bine plătite.

Au ieşit multe acuzaţii la adresa lui Mirel Taloș în ultima vreme, însă jurnalistul Dan Andronic subliniază că totul ar fi fabricat, cineva fiind interesat să atace primul şi să-l discrediteze pe Taloș.

După ce s-a scris în presă că ar încasa bani de la stat fără să muncească, Mirel Taloș a explicat care este situaţia reală.

„Partea calomnioasă din ce s-a spus este că nu am fost prezent la birou. De ce nu am participat la şedinţe? Pentru că, într-o interpretare tendenţioasă a legii ICR, nu mi-au fost delegate atribuţii. Cu alte cuvinte, am fost privat de posibilitatea de a lucra ceva efectiv, nominal, la ICR.

Nu am fost capabil să trec evaluarea intelectuală a domnului Jicman, absolvent de cursuri de management spitalicesc şi, desigur, absolvent al Colegiului Naţional de Apărare, aparent cel mai bun produs intelectual al ICR.

Glumesc când spun că Jicman este cel mai bun produs intelectual al PNL, vă daţi seama. Cred că există oameni de valoare intelectuală în acest partid, probabil ignoraţi.

Colaborarea politică perfectă dintre partidele coaliţiei nu a funcţionat la ICR în sensul în care PSD, partidul care m-a propus, nu a fost interesat de atribuţiile propriului reprezentant în conducerea instituţiei, privându-l de posibilitatea de a participa la generarea de proiecte.

Dar, ca să fiu totuşi precis: mi s-a delegat biroul de limba română, într-o apreciere remarcabil de corectă, fiind absolvent de litere. Dar biroul de limba română are 3 angajaţi, pe când ICR are 140”, a spus Mirel Taloș, în interviul acordat lui Dan Andronic.