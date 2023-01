Ziua Culturii Naționale, o zi umbrită de dezamăgiri cumplite

Potrivit lui Cornel Nistorescu, la Tel Aviv (Israel), continuă scandalurile și inactivitatea lui Salamon Martin, desemnat de UDMR. Salamon Martin este un cetățean evreu din România, emigrat în Israel și revenit în țară din motive personale. El a fost retrimis ca șef de misiune culturală în Israel din motive medicale.

De peste un mandat, el se tratează în România și își ține familia în Israel, în ciuda conflictelor cu personalitățile literare și rabinii, fiind, în loc de promotor al culturii române, „mai mult un fel de distrugător de punți și legături culturale și spirituale cu Țara Sfîntă”, susține Cornel Nistorescu.

Ziarele din România au fost pline de articolele cu scandalurile provocate de Salamon Martin, însă UDMR-ul, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) și Institutul Cultural Român (ICR) „tac din gură de parcă ar reprezenta guvernele Germaniei, Ungariei și Israelului la un loc”, omul reprezentîndu-se mai mult pe sine.

Mulți angajați ai Institutului Culturii Române sunt „pomanagii politici, pile, rubedenii, acoperiți și recompensați”

Aventurile emisarilor culturii române sunt proverbiale, susține celebrul jurnalist. La Paris (Franța), Cezar Preda a ajuns director adjunct al ICR Paris. Pedist cu experiență în comisia parlamentară de control a SRI, recompensat mai mult cu o excursie decât pentru competențe în proiecte culturale pe spațiul francez.

În plus, mulți angajați ai ICR sunt „pomanagii politici, pile, rubedenii, acoperiți și recompensați”. De exemplu, Lilianei Țuroiu a fost numită președinte la ICR și, la un moment dat, a plecat în concediu de odihnă. Fiind în vacanță, într-o singură zi, a fost desemnată de directorul ei adjunct Mirel Taloș ca propunere pentru funcția de director la ICR Bruxelles. Și, în aceeași zi, propunerea directorului adjunct al madamei de la ICR a fost validată de ministrul de Externe al României, Teodor Meleșcanu, și trecută prin comisiile reunite ale Parlamentului României. Au audiat-o și a doua zi a fost gata de plecat în Belgia ca director de ICR Bruxelles.

Anumite persoane consideră că acest hocus-pocus proceduralo-politico-oportunist drept cea mai tare lovitură a ICR, însă nu este adevărat. Cazul Catincăi Nistor, cea care a închiriat cu 6.500 de lire/lună un apartament aparținând unei firme presupuse a aparține cuiva din România, ridică semne de întrebare în rândul cetățenilor români.

Ba mai mult, doi protejați ai președintelui Academiei Române, Ion Aurel Pop, se află în Italia mimând activități de promovare a culturii române. Profesorul universitar dr. Cristian Luca (Universitatea Galați) este de 16 ani bursier, referent, director adjunct și iar referent la Veneția, fiind curatorul a două expoziții de pictură ale unui fost general SIE, Vasile Sarcă. În scrisoarea directorului ICCRU Veneția, publicată duminică în „Cotidianul”, Grigore Arbore spunea:

„Din punctul meu de vedere participarea dlui Luca in anul 2022 la activitatea misiunii a fost practic nulà. Ea s-a màrginit la: deschiderea in primàvatà a expozitiei de picturà a dlui pictor (gen. in rezervà ) Vasile Sarcà, expozitie aflatà deja in pregàtire cu doi ani in urmà si venità “la pachet”; gestionarea retribuției (aprox. 300 euro in total) câtorva colaboratori ce au prezentat cărțile unor autori romani tradusi in italiana in cadrul Târgului de carte de la Torino. Cred cà este mult mai competent decat mine sa facà aceastà evaluare dl Jicman, presedintele ICR.”

Pe lângă cei 16 ani de inactivitate sau de activități mimate în Italia, Cristian Luca a devenit și membru în comisia de evaluare CNATDCU, unde desfășoară evaluări de doctorate. Cristian Luca este cunoscut ca fiind protejatul președintelui Academiei Române, susține ferm Cornel Nistorescu. Cristian Luca și directorul ICCR Roma, Rudolf Dinu, care este pe cale să facă 16 ani în Italia, sunt experții și profitorii României pe spațiul italian.

Potrivit lui Cornel Nistorescu, aceasta este numai o parte din fauna oportuniștilor care trăiesc pe seama culturii române în străinătate. Pe lista neagră apar și alte nume, precum: directorul ICR, Liviu Jicman, „un cultural de ocazie”, și ministrul Culturii, Lucian Romașcanu.

De Ziua Culturii Naționale, în presa locală, a circulat o declarație surprinzătoare a lui Lucian Romașcanu. Întrebat în cadrul emisiunii TV „Insider Politic” de pe Prima TV despre cazul Catincăi Nistor (ICR Londra), ministrul Culturii a spus:

„Sincer, nu știu că nu am fost acolo să văd care sunt condițiile de locuit. Acum, pun și eu o întrebare: ea (n.r.: Catinca Nistor) nu s-a mutat în acel apartament sunând la o agenție imobiliară și făcând contract? Cineva trebuie să fi știut de acest lucru, de ce s-a acceptat acest lucru – asta e o întrebare la care trebuie să răspundă cineva.”

„De Ziua Culturii Naționale, ei sunt mândria culturii noastre!”, a încheiat dezamăgit Cornel Nistorescu.