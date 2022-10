Tragedia a început după ce aceasta artista a născut-o pe Maria Anais, la vârsta de 46 de ani. Angela Rusu are trei fete.

„Larisa are 28 de ani, are și o fetiță, deci sunt și bunică. Este diferență de trei săptămâni între fiica mea și nepoțica mea. Rebeca are 20 de ani, iar Măriuca are 1 an și 4 luni.

Am făcut patru fertilizări in vitro până să reușesc să o avem pe Maria și Dumnezeu ne-a binecuvântat cu o minune. Ne-a umplut casa și ea, fiind așa mică, este cea care îmi dă putere să merg mai departe”, a spus Angela Rusu.

Angela Rusu s-a confruntat cu depresie

Totodată, cântăreața a mărturisit că, după ce a născut, s-a confruntat cu depresie postnatală.

„Înainte cu aproximativ două luni de zile am început să am o mică depresie, cu insomnii. Având 47 de ani, medicii nu se așteptau să duc sarcina atât de mult. Simțeam că am o depresie, dar am zis că e ceva trecător, dar după ce am născut-o și am ajuns cu ea acasă s-a declanșat adevărata depresie.

Pur și simplu simțeam că nu știam ce să fac cu ea. Am uitat complet ce mi s-a întâmplat cu fetele cele mari. Mă simțeam depășită cu orice. Eu am făcut această depresie nu din cauză că m-am văzut cu viața complet schimbată, ci din prea multă grijă… imi era frică de orice, să nu i se întâmple ceva rău.

M-au afectat foarte mult și cele patru fertilizări in vitro. A fost foarte greu. Mergeam la evenimente, și, de multe ori coboram de pe scenă să îmi fac injecțiile singură la ore fixe.

Am mers singură, totul a fost în regulă. În februarie, nașul Bebe Mihu m-a sunat și a zis să merg pentru două săptămâni în America. Eu i-am spus lui Marius că mă simțeam foarte obosită, foarte epuizată…Am ajuns în America și am aterizat la Chicago, vineri am zburat în L.A și am cântat acolo.

Duminică am rămas la niște prieteni de-ai noștri la care am fost cazați și lunea, urma fiecare să meargă unde dorea. Eu am ales să merg la nașii mei. Am vorbit cu Marius, am vorbit cu fetele, după care m-am trezit în ambulanță. Fără să mi se facă rău, fără să mă simt rău”, a mai spus Angela Rusu.

Cântăreața a fost diagnosticată cu o boală gravă

După ce i s-au făcut toate investigațiile, actrița a primit o veste extrem de tragică. A fost diagnosticată cu o boală gravă.

„L-am sunat pe Marius și i-am spus că sunt în spital. Toată lumea era panicată, nu știa ce se întâmplă. Mi-au dat acele medicamente foarte periculoase, pe care le-am luat, pentru că am luat diagnosticul de bun. Am zis că nu au cum să greșească.

Am venit în România și am mers la un medic recomandat, din Cluj. Mi-a pus același diagnostic, dar mi-a triplat doza de medicamente.

Acele medicamente mă făceau legumă, îmi distrugeau neuronii. (…) Am avut o boală neurologică. Eram ca o legumă și nu puteam să merg singură. I-am spus doctoriței că nu îmi e bine, și mi-a dat aceleași medicamente, dar pentru gravide. Nu puteam să umblu, nu puteam să vorbesc, să articulez cuvinte, nu am mai putut să cânt. Marius era distrus și psihiatra m-a întrebat dacă sunt de acord să trimită rezultatele în Turcia și i-am zis ca da”, mai spune artista.

Artista ar fi putut ajunge în scaun cu rotile

Medicii din Turcia i-au spus că dacă ar mai fi continuat să ia acele medicamente, ar fi ajung în scaunul cu rotile. Diagnosticul pe care îl primise era unul greșit.

„Dacă tu continuai cu medicamentele două luni de zile, ajungeai în scaun cu rotile, irecuperabilă, pentru că îți distrugea neuronii. Treptat, după ce am venit din Turcia am scos medicamentele. Nu mai puteam să cânt, și ce m-a durut cel mai tare a fost că mama mea nu a vrut să audă de mine”, spune Angela Rusu.