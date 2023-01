Drama neștiută prin care a trecut Gabriela Cristea! Totul a ieșit la iveală: În primă fază te doare sufletul …

Gabriela Cristea a trecut prin perioade extrem de grele. Prezentatoarea TV a încercat pentru mai mult timp să rămână însărcinată, iar când într-un final s-a întâmplat, aceasta a primit cea mai dură lovitură de la viață.

Vedeta de la Kanal D a pierdut o sarcină și a trecut prin dureri cumplite atât din punct de vedere fizic, cât și sufletește.

Într-un interviu pentru viva.ro, Gabriela Cristea a povestit că a preferat să se confrunte cu dureri uriașe, decât să vadă alt medic ginecolog. De asemenea, ea a mai spus că durerile erau atât de mari încât nu putea sta decât în patru labe pe covor.

Mai mult, pierderea copilului nu a produs doar dureri fizice, ci și psihice. Totuși, prezentatoarea TV spune că s-a simțit foarte norocoasă că soțul său, Tavi Clonda, a fost alături de ea pentru a o ajuta.

„Am mai spus aşa, fost o experienţă fizică foarte dură şi foarte dureroasă. O experienţă sufletească care ne-a rupt sufletul în două. Nu sunt nici prima, nici ultima.

Pentru mine a fost extrem de dureros, ne doream un copil, s-a întâmplat, am rămas însărcinată și a fost wow. A urmat apoi palma pe care am primit-o. Nu aveam nicio suferinţă fizică şi nu am înteles. După ce m-am bucurat, te ridică Dumnezeu până la cer şi apoi îţi dă drumul, durerea sufletească a fost extrem de dură.

În perioada respectivă am simțit durerile facerii timp de 5 zile. M-am încăpăţânat în speranţa că poate totuşi mâine se întâmplă un miracol, o minune. Sarcina mea se oprise din evoluţie”, a spus Gabriela Cristea.

Tavi Clonda nu știa cu ce să o ajute pe soția sa

Gabriela Cristea a mai povestit că soțul si nu știa ce să îi facă pentru a o ajuta. Vedeta a mai spus că acum vorbește cu detașare despre acest subiect deoarece este împlinită din acest punct de vedere, dar spune că femeile care trec prin așa ceva depășesc cu greu momentul.

”Doctoriţa mea era plecată în provincie. Eu am zis că refuz să mă vadă altcineva. Efectiv au început contracţiile, eu refuzam. Îmi găsisem o singură poziţie, stăteam în patru labe, pe covor şi mă plimbam de jur împrejurul covorului de durere. Tavi se uita la mine şi nu ştia ce să îmi facă. În primă fază te doare sufletul, dar când începe durerea fizică nu ştii ce să mai faci. Eu am aşteptat-o pe doctoriţa mea până duminică seara, când mi-a făcut intervenţia. Practic, dupa aceea, încă două zile, până se retrage uterul, am suferit, am mers la emisiune.

Acum vorbesc cu detaşare, sunt împlinită din punctul ăsta de vedere. Femeile care trec prin aşa ceva cu greu depăşesc”, a mai precizat prezentatoarea TV.