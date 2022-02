Acesta este cunoscut ca fiind unul dintre primii oameni din România care au ajutat la dezvoltarea turismului și al transportului și un business angel implicat. Pe lângă toate aceste lucruri, putem spune despre Dragoș Anastasiu că are o intuiție care nu dă greș.

Capital: Ce achiziții ați făcut, direct sau prin intermediul firmelor deținute, în 2020, respectiv în 2021? Care a fost valoarea fiecărei tranzacții?

Dragoș Anastasiu: “Am achizitionat ultima parte din resortul Gren Village ( pe care o aveam in management din 2015 ) si camping-ul Green Dolphin din Sfantu Gheorghe/ Delta Dunarii. Discutam despre 3 hectare de teren si circa 3000 de metri patrati de cladiri, pretul tranzactiei fiind confidential.

In plus, la firma Touring Rent Auto ( francize Enterprise Romania ) am achizitionat circa 150 de masini in valoare de circa 2,5 mil euro, La final de an 2021 vom termina si constructia a 8 apartamente in Constanta in valoare de circa 1 mil euro.”

Capital: Care au fost cele mai mari realizări și care au fost cele mai mari eșecuri din ultimii ani? Care au fost greșelile din care ați învățat lecții importante în derularea afacerilor?

Dragoș Anastasiu: “Fara indoiala ca exist-ul companiilor de turism catre Dertour/ REWE GROUP cu putin timp inaintea pandemiei si modul in care aceata tranzactie a avut loc au fost realizari importante. La fel de importanta a fost si redresarea financiara a Enterprise Romania ( Rent a car ) in anul 2021, dupa doi ani extrem de grei.

Ca si esec putem sa consideram evolutia firmei Rombus SRL, cea care mai detine 15 autocare in cei doi ani de pandemie prin negasirea solutiilor de iesire din criza.”

Capital: Ce investiții aveți în sectorul imobiliar atât în țară, cât și în străinătate?

Dragoș Anastasiu: “Nu avem dezvoltari imobiliare in sensul clasic al conceptului. Detinem numeroase imobile achizitionate in ultimii 25 de ani, in ideea derularii business-ului.”

Capital: În ce domenii ați investit în acest an și în ce domenii intenționați să investiți în viitor?

Dragoș Anastasiu: “Am investit in lasanrea firmei de consultanta AdWise ( www.ad-wise.ro ) si in platforma “Epic Visits”; om pregatire mai sunt in pregatire investitii in fonduri de venture capital romanesti.”

Capital: Ce hobby-uri aveți și care sunt destinațiile dvs. preferate pentru vacanță? Care sunt proiectele de responsabilitate socială în care v-ați implicat și de ce le-ați ales?

Dragoș Anastasiu: “Hobby-ul meu de baza este implicarea in proiecte de business si de responsabilitate sociala. In putinul timp care mai ramane la dispozitie citesc, fac sport, imi place fotografia si ma uit la filme.

Legat de proiecte de responsabilitate sociala: sunt presedintele in exercitiu al Aliantei Pentru Turism. Coordonez proiectul Repatriot Turism , sunt co-fondator si implicat in SuperTeach si in Robelo. De curand am co-fondat si prezidez un think tank “ReThink Romania”, care isi propune sa modeleze modul in care va arata Romania in anul 2050.”

Capital: Cum v-a influențat din punct de vedere financiar criza COVID-19?

Dragoș Anastasiu: “Avand business in turism si transporturi, pandemia ne-a afectat puternic si pe toate planurile. In anul 2020 am pierdut circa 1 mil euro, dar in 2021 am reusit sa redresam situatia si vom termina profitabil.