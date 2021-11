Doru Gușman a vorbit la România TV despre problemele de sănătate pe care Petrică Mâțu Stoian le-a avut și despre cauzele decesului acestuia. Omul a dezvăluit că artistul de muzică populară nu a primit bilet de trimitere de la medicul curant înainte să se interneze la clinica privată Nera din Reșița, județului Caraș-Severin.

Invitatul a explicat că, deși își tratase afecțiunile la rinichi pentru care făcuse chimioterapie, Petrică Mâțu Stoian avea grave probleme cu inima și trebuia să facă o intervenție de schimbare de valvă mitrală.

„Stai liniștit că sunt bine”

Simpatia și respectul pe care i le-a purtat răposatului, l-a făcut pe Doru Gușman să îi fie alături până în ultima clipă. În ziua în care Petrică Mâțu Stoian a decedat, ultimele sale cuvinte pe care i le-a spus lui Doru Gușman au fost „Stai liniștit că sunt bine mi-a fost rău azi noapte, dar sunt bine.”

„Ancheta a început să se miște mai repede după ce personalul medical, de la Spitalul Județean unde Mâțu a fost transferat, a intervenit. Știu că eu voi fi audiat și sora lui. Ultima discuție a fost foarte scurtă, a fost în ziua decesului pe la ora 11 și era cu medicul și am zis să nu-i deranjez și a zis „Sunt cu domnul doctor”. Am vorbit cu el și dimineața. Când am aflat că este în stare gravă am vorbit cu el când eram în drum spre Reșita sâmbătă pe la nouă jumate. Mi-a zis „Stai liniștit că sunt bine mi-a fost rău azi noapte, dar sunt bine” și ultima a fost când era cu medicul pe la 11.”, a povestit Doru Gușman.

„Nu am putut să-l conving să nu meargă”

Doru Gușman a adăugat că perioada filmărilor a dus la agravarea stării de sănătate pe care artistul o avea. Astfel că „după trei zile de filmări, era mai obosit decât plecase.”

„Nu am putut să-l conving să nu meargă la Reșița, așa cum nu am putut să-l conving să nu meargă la cele trei zile de filmări. După cele trei zile de filmări, să știți că da, arăta obosit era mai obosit decât plecase. Aflase de tratamentul de la clinică de pe intenet, mi-a zis „Am auzit că…” El nu avea nevoie de acea clinică că se putea rezolva plămânul cum s-a rezolvat la alții. Problema cu rinichiul s-a rezolvat în 2019, a făcut și chimio, iar după un an de zile a facut PET-ul, anul ăsta a făcut CT-ul la Craiova și nu era niciun fel de problemă la rinichi. Din punct de vedere cardio era grav, de asta i-a promis medicului că se va opera în ianuarie, medicul i-a zis ca trebuie operat că este grav, dar că mai poate aștepta câteva luni. A vorbit cu medicul a făcut rost de nr de telefon de pe internet, nu i s-a cerut nicio trimitere. S-a duc cu CT-ul că asta atesta starea lui de sănătate.”, a precizat acesta.

„Nu avea nicio trimitere”

Potrivit spuselor lui Doru Gușman, medicul curant nu a fost inștiințat de tratamentul din camera hiperbară pe care intenționa să-l facă Petrică Mâțu Stoian, acesta neavând trimitere medicală.

„A fost cu mine la medic, i-a scris toate afecțiunile pe care le avea din punct de vedere cardiologic și i-a dat hârtiuța respectivă cu care s-a dus la clinică. Dar nu i-a spus medicului curant că se duce să intre în camera aceea hiperbară. Nu avea nicio trimitere. El a aflat de clinică și s-a dus acolo. Joi seară nu tușea mai mult decât tușea inainte a dormit bine și m-a trezit pe mine la 4 dimineața vineri să-l ajute să-și facă bagajul. El a aflat că a trecut prin Covid la CT și cu 12 zile înainte s-a simțit înainte a luat paracetemol a luat Fervex dar își făcea zilnic testul de salivă și toate erau negative, avem poze. Și Enceanu a încercat să-l convingă să nu meargă la Reșița, dar a zis că eu și Enceanu eram nebuni. Operația pe care trebuia să o facă era schimbare de valvă mitrală. Medicamentul Sintrom (anticoagulant) pe care îl lua nu avea legătură cu Covidul, îl lua la recomandarea medicului cardiolog de ani de zile.” a adăugat Doru Gușman.