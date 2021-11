Doru Guşman, impresarul lui Petrică Mîţu Stoian, a mărturisit că artistul nu a ştiut că a avut COVID decât după ce a făcut un CT (computer tomograf), iar medicii i-au spus că trecuse prin boală şi că avea plămânii afectaţi.

„Petre a aflat că a avut COVID pe 20 sau 22 octombrie, după ce a făcut un CT şi pe acel CT i-a scris „situaţie post Covid”. Cu vreo 10 zile înainte, s-a simţit rău. Avea ba temperatură, ba îl durea capul, a luat paracetamol, a luat fervex şi i-a trecut. Şi-a făcut singur test rapid. În fiecare zi îşi făcea test rapid. Avem dovadă vreo trei din ele. Fiica mea este medic stomatolog şi i le trimitea ei.

Îi spunea „Nană, uite că nu am nici astăzi covid”. Deci de aflat, a aflat în urma rezultatului acestui CT, în care se spune că pe plămânul drept are acel geam mat, pe care am înţeles că toţi sau aproape toţi, 80, 90% dintre cei care trec prin Covid, rămân cu acel geam mat care dispare cu timpul în două, trei luni. Petre a aflat, ulterior, nu ştiu dacă de la cineva sau de pe internet, că la Constanţa şi Reşiţa ar fi o clinică unde te bagă într-o cameră hiperbară şi scapi mai repede de acel geam mat de pe plămân. A aflat că la Reşiţa clinica este în vârful muntelui, că e aer curat, numai aşa-mi spunea”, a declarat impresarul artistului, transmite adevărul.ro

Personalul medical știa că artistul avea probleme de sănătate

Impresarul spune că personalul medical de la clinică a ştiut încă de la început că Petrică Mîţu Stoian avea probleme cardiace.

„Nu i-au cerut nicio analiză, ci i-au spus doar să meargă cu rezultatul de la CT, cu recomandările medicului cardiolog.

Medicul cardiolog i-a menţionat afecţiunile pe care le are. Nu i-a spus să se ducă în nicio cameră hiperbară”, a mai spus impresarul.

„M-a sunat şi mi-a zis că este excelent la clinică, a spus că au un personal extraordinar, că este frumos. „Fii atent, la ora 2 mă bagă în camera aia două ore şi jumătate. M-a consultat medicul, a zis că nu sunt probleme, pot intra”. Astea au fost vorbele lui”, a mai spus Doru Guşman.

Vineri, în jurul orei 18.00, Petrică Mîţu Stoian şi-a sunat impresarul şi i-a povestit cum a fost în camera hiperbară.

„Era încântat. Apoi m-a sunat pe la 8 seara şi mi-a zis că vrea să meargă în cameră să doarmă, pentru că era foarte obosit”, a povestit impresarul.

„Nu i-a spus că este în stare critică”

Doru Guşman a povestit că a doua zi dimineaţă a aflat de la nepotul lui Petre Mîţu Stoian că în cursul nopţii acesta fusese transferat la Spitalul de Urgenţă din Reşiţa pentru că nu se simţea bine.

„M-am urcat în maşină şi am plecat spre Reşiţa, dar eu dimineaţa, l-am sunat. Am vorbit cu el şi mi-a zis să stau liniştit că nu am mare lucru. Mi-a zis: Mă stabilizează şi mă duc înapoi.

Fiica mea l-a sunat şi ea şi a vorbit cu el, fiind doctorul acolo. Şi atunci a vorbit ea direct cu doctorul. Şi i-a spus următoarele: Trebuie să-l stabilizăm. 80% este stabilizat, dar trebuie să-l stabilizăm 100%. Şi după aceea, dacă vreţi, îl transferaţi la un alt spital sau îl externăm. Nu i-a spus că este în stare critică. I-a spus că îl stabilizează.

Asta deci, fiind înainte de ora 12:00. Eu eram pe la Orşova, pe la ora 13.00 m-a sunat iar nepotul lui şi plângea, mi-a spus că l-au dus la Reanimare. La două jumătate am ajuns eu la spital, dar nu am putut vorbi cu el. Era intubat. Apoi s-a stins”, a povestit prietenul lui Mîţu Stoian.

Ce spun reprezentanții clinicii?

Într-un comunicat de presă, reprezentanţii Clinicii Nera spun că Petre Mîţu Stoian a sosit la Clinica Nera vineri, 5.11.2021, în jurul amiezii, pentru recuperare post-COVID, în stare generală bună de sănătate.

„În urma nefericitului eveniment al decesului maestrului Petrică Mîţu Stoian, dorim să precizăm următoarele: A fost consultat în cursul după-amiezii. În cadrul consultaţiei preliminare, s-au constatat valori în limite normale ale parametrilor fiziologici pentru a urma o terapie cu oxigen hiperbaric. A urmat procedura de testare la presiune şi oxigen şi s-a stabilit o cură de 15 şedinţe de terapie cu începere de-a doua zi. Seara a mers la masă, s-a plimbat puţin prin complex şi apoi a mers să se odihnească în camera unde era cazat; starea dumnealui a fost bună pe toată perioada aceasta.

„Spre dimineaţă medicul a fost chemat pentru hemoptizie; domnul Petre Mîţu-Stoian a fost transportat cu salvarea la CG spitalul Oraviţa; acolo a primit tratament cu O2 şi substanţe perfuzabile specifice care au oprit tusea şi hemoptizia; pacientul s-a simţit bine în tot acest timp, a dorit să se întoarcă la clinica, dar din prudenţă a acceptat să rămână pentru investigaţii suplimentare. Ulterior a fost trimis la Reşiţa pentru evaluare imagistică.”, transmite Clinica Nera, într-un comunicat de presă.