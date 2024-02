Dorel Vișan a dezvăluit mesajul profund al noului său film, exprimându-și dezacordul față de evoluția lumii moderne. În pelicula „Ecce homo Brâncoveanu”, el îl interpretează pe stolnicul Cantacuzino, evidențiind neglijarea patrimoniului cultural românesc.

Din punctul lui de vedere, există o lipsă de respect față de moștenirea lăsată de personalități remarcabile, precum Constantin Brâncoveanu. Filmul său reprezintă o restituire istorică pentru neamul românesc. Mesajul central al filmului său este credința, o valoare fundamentală a românilor, care este acum în declin.

Cu tristețe, a observat absența interesului pentru istoria României în media contemporană. A remarcat că nu se mai regăsesc emisiuni TV sau filme care să promoveze eroii nației după 1995. Potrivit spuselor sale, această lipsă de respect față de valorile tradiționale este alarmantă.

În ziua de astăzi, tinerii nu mai sunt interesați de poveștile tradiționale, considerându-le depășite. Este pesimist cu privire la viitorul țării.

Din punctul lui de vedere, generațiile actuale au fost crescute într-un mod deficitar, creându-se astfel o societate nevrotică. În plus, pericolul reprezentat de noile droguri care pătrund în țară este mare.

„Mi-am dat seama cât suntem de rătăciți. Eu nu mai am speranță, nu am speranța pe care o au unii cu tinerele generații. Nu că n-ar putea să facă ceva, că avem niște copii minunați, dar au fost crescuți prost. Noi am format generații nevrotice. Uite cum se bat fetele cu picioarele-n burtă. Am format generații dependente. Ăsta e cel mai complicat lucru.

Am văzut la o emisiune că a intrat în România un drog mai periculos decât drogurile periculoase, pentru că cei care vând droguri au o tehnică extraordinară de a găsi punctele slabe ale locului unde trebuie să câștige milioanele și miliardele. Sigur că și eu zic că speranța vine undeva, dar uitați-vă la Alain Delon cât este de mâhnit!”, a adăugat marele actor.