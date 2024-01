Actorul Dorel Vișan, la vârsta de 86 de ani, se confruntă cu o pensie considerată umilitoare, în ciuda întregii sale cariere dedicate scenei. Este greu de crezut că acest artist popular primește doar 1.400 de lei lunar ca pensie, cu atât mai mult cu cât este recunoscut ca unul dintre cei mai talentați actori din România. Cu toate acestea, el beneficiază și de o indemnizație de merit, o compensație pentru contribuția sa artistică. Vișan, deține o fermă la Cluj, unde se ocupă de cultivarea legumelor. El a vorbit pentru Playtech despre actuala lui situație financiară și despre anunțata creștere a pensiilor.

”Nu mă interesează prea mult acest subiect, creșterea pensiei. După ce au aflat că am pensie de 1.400 de lei toate televiziunile au început să spună că mor de foame, ăștia nu-s normali! Pe fluturașul de pensie încă nu am sesizat până acum nicio modificare, niciun ban în plus, poate, de săptămâna viitoare, când vine din nou pensia. Sa nu mă plângă nimeni, că nu mor eu de foame, mă descurc, muncesc!”, susține Dorel Vișan, în exclusivitate pentru Playtech Știri.