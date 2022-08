Care este povestea business-ului Doma-Clean? În ce an a fost lansat? Cum ați început?

Am început afacerea Doma-Clean în septembrie 2013, ca rezultat al unor discuții pe care le-am avut cu Brauns Heitmann, companie din Germania care la acel moment era doar un posibil partener. Pentru mine, era o afacere complet nouă față de ce mai făcusem până atunci, așa că a trebuit să învăț totul de la zero, de la ce înseamnă traducerea etichetelor, la metode de ambalare și specificul produselor. Am pregătit lansarea timp de 3 luni, iar numele companiei l-am selectat în funcție de acest parteneriat în așa fel încât să arătăm că avem în portofoliu produse de curățenie.

În 2014 deja aveam portofoliul stabilit și am început să contactăm viitorii parteneri din România. Ne-am îndreptat către marile companii din retail. Pentru categoria produselor de curățenie, piața locală era aglomerată, tocmai de aceea am preferat să intrăm pe segmentul premium, unde încă nu erau alți jucători. Totuși, din perspectiva acestui lucru, primii ani de activitate au fost mai dificili până ne-am făcut loc în piață. Primul mare jucător din retail care a acceptat să ne listeze produsele noastre a fost Cora, apoi în 2015 am continuat cu Kaufland și Carrefour, apoi Auchan și Mega Image.

Cum a evoluat businessul Doma-Clean în anii pandemici?

Pentru noi, evoluția afacerii în cei doi ani de pandemie a fost una pozitivă, cu o creștere de peste 30% – 40% pentru cifra de afaceri de la un an la altul. Am avut rezultate bune datorită faptului că am fost prezenți în online unde, chiar dacă au fost restricții și magazinele fizice au fost închise, oamenii au continuat să cumpere. Mai mult, prezența pe eMAG Marketplace a fost un mare beneficiu, astfel că doar pentru online creșterea a fost de peste 100%.

După ce s-au încheiat restricțiile, clienții care au venit în pandemie în online au rămas în continuare pe acest canal și au devenit clienți fideli. In primele 6 luni ale acestui an avem o creștere a cifrei de afaceri de peste 15%. Simțim creșterea și în numărul de comenzi. Dacă înainte media erau aproximativ 15 – 20 de comenzi pe zi, acum media s-a dublat, iar redeschiderea magazinelor fizice nu a afectat vânzările din online.

De când sunteți in online si când ați decis sa treceți către acest canal si de ce?

Intrarea noastră în online coincide cu listarea în eMAG Marketplace, care a avut loc în 2016. Am făcut acest pas pentru că ne doream să ajungem cât mai repede la cât mai mulți consumatori. Inițial am intrat cu aproximativ 10 – 15 produse și de atunci creștem constant portofoliul.

Ideea noastră de început a fost aceea că dacă oamenii ne vor vedea în online, vor alege mai ușor produsele noastre și de la raft. Lucrurile însă au avut o altă evoluție, numărul de comenzi a crescut treptat și în prezent ne bazăm mult pe vânzările care vin din online. Pe acest canal vindem prin intermediul eMAG Marketplace, dar și printr-o rețea de parteneri. De exemplu, avem parteneri care au magazin online unde vând cafea, iar noi avem listate produsele de curățare a espressoarelor. Mergem pe astfel de asocieri.

Site-ul propriu a fost lansat în 2019, este un magazin online, dar îl folosim mai mult ca site de prezentare. Strategia noastră de business implică mai mult vânzarea prin parteneri și mai puțin vânzările directe.

Când ați intrat pe eMAG Marketplace? Cât de importantă a fost prezența pe o astfel de platformă, mai ales în contextul restricțiilor?

Am intrat pe eMAG Marketplace în anul 2016 pentru că ne-am dat seama că acest canal atrage tot mai mulți consumatori. A fost importantă prezența în platformă prin prisma faptului că am putut să listăm toate produsele pe care le avem în portofoliu, un lucru esențial pentru că astfel am arătat potențialilor clienți toată gama. Costurile de expunere a întregii game în online sunt minime spre deosebire de mediul offline.

De asemenea, ne-a ajutat și pentru că, prin prisma faptului că vindem produse premium, trebuie să arătăm clienților de ce produsul nostru este în această categorie, cum ar fi o descriere amplă a sa. Sunt elemente pe care nu le poți include în etichetă, precum clipurile video de prezentare. Astfel, clientul vede mai mult decât dacă doar expui produsul la raft. Aici contribuie și review-urile de la ceilalți consumatori.

eMAG Marketplace ne-a ajutat să creștem brandul, lucru care se vede și în evoluția numărului de comenzi. De exemplu, vopseaua pentru haine Simplicol a ajuns să fie comandată de la o cutie pe lună la câteva sute.

Care au fost produsele pe care le comercializați și s-au vândut cel mai bine pe canelele online? Care sunt diferențele intre online si offline?

În online, dintre produsele noastre din portofoliu, cel mai bine s-au vândut cele pe care le importăm de la partenerul nostru Brauns Heitmann, în special vopseaua de haine Simplicol, care bate toate recordurile, mai ales că nu avem concurenți în România. De asemenea, în top se află și produsele de curățenie bio sau decalcificatorul. Sezonier, avem brandul francez Para’kito care acum se vinde bine.

Consumatorii din online se comportă ușor diferit și sunt produse care au mai mult succes în online și altele care sunt mai căutate în retail. De exemplu, unele produse mai scumpe care au mai mare trecere în offline, cum ar fi un anticalcar pentru mașinile de spălat haine, nu sunt la fel de bine vândute și online. Topul produselor cătate în retail este completat de înălbitor praf pentru haine, anticalcar pentru curățarea depunerilor din baie, decalcificatorii pentru mașina de spălat haine sau pentru espressorul de cafea și aparatele de făcut mâncare la abur.

Care este strategia companiei pentru următoarea perioadă? În ce direcții o să vă concentrați investițiile, către mediul online sau offline?

Avem multe idei și suntem deschiși la provocări. Ne extindem portofoliul de produse cu noi lansări. Anul acesta am lansat deja pe piața din România brandul german Poliboy, care include produse de îngrijire și curățenie. Sunt produse certificate bio, care acoperă o gamă mare de nevoi din gospodărie. Acestea vor fi disponibile atât în rețeaua de parteneri din retail, cât și online, pe site-ul propriu și pe eMAG Marketplace.

De asemenea, suntem în negocieri cu un posibil partener din Austria, pentru un produs pentru tratarea căderii părului. Aceștia își doresc să intre și pe piața din România și chiar am discutat să începem cu listarea pe eMAG, apoi vom merge către rețelele de farmacii. Ne dorim ca în următoarea perioadă să ne axăm mai mult pe domeniul farmaceutic prin diferite categorii de produse. De aceea, suntem în discuții cu mai mulți parteneri.

Cum au evoluat vânzările din online ca procent din cifra de afaceri în ultimii ani?

La început, vânzările au fost mai mari pe offline, iar creșterea din online a fost mare începând cu pandemia, pe fondul restricțiilor de mișcare. În această perioadă, categoria de produse care a atras creșteri a fost aceea a dezinfectanților, care a ajutat și la creșterea întregii game pentru toate brandurile.

Ulterior, am putut observa că cei care au început în perioada pandemiei să facă achiziții online au preferat să rămână pe acest canal, tocmai de aceea, chiar dacă nu am mai înregistrat creșteri exponențiale, volumul de vânzări s-a păstrat la un nivel ridicat. Astfel, din totalul cifrei de afaceri, 30% vine din online.

Care sunt tool-urile din platforma pe care le folosiți? Dar principalele avantaje pe care le aveți din poziția de partener Genius? Care sunt avantajele de care se bucură clienții dvs. de când sunteți partener Genius?

În prezent, folosim Genius și, în egală măsură, ne înrolăm cu diferite produse în campaniile comerciale pe care le considerăm potrivite pentru noi. De când utilizăm Genius, au crescut vânzările pentru anumite categorii de produse, în special pentru cele care au o valoare mai mică decât cea a livrării. Avem deci o deschidere mai mare din partea clienților. Prin acest beneficiu al livrării oamenii sunt mai deschiși să comande și produsele cu o valoare mai mică, mai ales că au un timp de livrare mai scurt.

Câte produse comercializați pe eMAG Marketplace și la câte v-ați dori să ajungeți până la finalul anului 2022?

Am ajuns la un număr de 556 produse listate în eMAG Marketplace, pentru care suntem unici reprezentanți. Dat fiind faptul că prin strategia noastră de business mergem către parteneriate prin care preluăm branduri pe care le aducem în mod exclusiv în România, nu avem un număr de produse ca target. Listarea depinde de contractele pe care urmează să le semnăm.

Care sunt cele mai importante lecții pe care le-ați învățat de când sunteți prezenți pe eMAG Marketplace?

In business este simplu: trebuie să fii corect cu partenerii, altfel ai de pierdut. De asemenea, un alt lucru important este să ai multă răbdare. Cei care sunt la început de drum este bine să știe că evoluția unei afaceri nu are un ritm alert și implică multă muncă.

Admir tinerii care au curajul să înceapă o afacere, de aceea le recomand ca dacă își doresc să meargă către vânzările online, atunci să aleagă eMAG Marketplace. Pe noi ne-a ajutat mult să devenim vizibili și am putut să promovăm afacerea cu un buget minim. Mai mult, eMAG susține sellerii în evoluția acestora.