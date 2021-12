Presa internațională notează că fotbalistul Osagi Bascome, fostul star al echipei engleză Darlington și component al echipei reprezentative din Bermuda, s-a stins din viață la vârsta de 23 de ani, după ce a fost înjunghiat mortal.

Un purtător de cuvânt al poliției spune că a fost deschisă o anchetă în acest sens, subliniind că ofițerii care se aflau la spitalul unde acesta a fost dus de urgență erau acolo, de fapt, cu o altă treabă.

„O anchetă a început cu privire la circumstanțele morții unui bărbat de 23 de ani, care a decedat din cauza rănilor suferite. Ofițerii se aflau la Spitalul King Edward Memorial în legătură cu o altă problemă, când au fost alertați despre victima care a fost adusă la Departamentul de Primiri Urgențe într-o stare de critică, a cărei cauză părea a fi multiple răni de înjunghiere. Victima a fost transportată la spital cu un vehicul privat”, spune purtătorul de cuvânt.

La anunțul acestor vești tragice, reprezentanții clubului Darlington au postat pe contul de Twitter oficial un mesaj în care spun că sunt devastați de cele petrecute cu fostul star.

The club is devastated to learn of the passing of former player Osagi Bascome.

Osagi joined the club in 2019 playing a memorable role in our FA Cup tie at Walsall.

Everyone from the club’s thoughts are with Osagi’s family and friends #WeAreDarlo pic.twitter.com/4ziFjcSDMZ

— Darlington FC (@Official_Darlo) December 18, 2021