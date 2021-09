Doliu în lumea filmului. Actorul Tim Donnelly s-a stins din viață la vârsta de 77 de ani. Anunțul tragic a fost făcut de fratele mai mare al regretatului actor, regizorul Dennis Donnelly. Acesta a confirmat pentru The Hollywood Reporter că actorul a murit vineri la domiciliul său din Santa Fe, New Mexico.

În ceea ce privește cauza morții, sursa citată precizează că actorul Tim Donnelly ar fi suferit mai multe complicații în urma unei operații pe care doar ce a făcut-o.

Donnelly a avut o carieră impresionantă. El interpretat rolul pompierului Chet Kelly în emisiunea NBC prin durata sa din ianuarie 1972 până în mai 1977. Personajul Kelly, cu sediul în stația 51 a departamentului de pompieri al județului Los Angeles, a fost marcat de înclinația sa pentru glume practice.

Alți interpreți din serie, care a fost produsă de legenda târzie a lui Dragnet, Jack Webb, au jucat, de asemenea, pe Randolph Mantooth, Kevin Tighe, Robert Fuller, Julie London și Bobby Troup.

Tragedie în lumea filmului. A murit actorul Tim Donnelly

În același timp, Donnelly a mai fost prezent și în emisiunile produse de Webb Dragnet 1967 și Adam-12, precum și în emisiuni printre care familia Smith, Hawaii Five-O, Project U.F.O., Vega $, CHiPs și The A-Team. A apărut și în filmele din 1979 The Clonus Horror și The Death of Ocean View Park.

Muzeul Focului din Los Angeles a adus un omagiu regretatului actor printr-o declarație publică: „Cu o tristețe profundă anunțăm trecerea bruscă a prietenului nostru, Tim Donnelly, pe 17 septembrie”, a spus muzeul. Totodată, sursa citată a mai făcut referire și la rolurile jucate actor, dar și de activitatea sa în domeniul televiziunii.

„Tim, după cum știți, a jucat-o pe Chet Kelly în emisiunea EMERGENCY! printre multe alte roluri din timpul carierei sale de actorie”, mai precizează sursa citată.

Amintim faptul că tatăl lui Donnelly, Paul Donnelly, a lucrat la Universal Pictures ca vicepreședinte de producție, în timp ce mama sa Eileen era fiica actorului Pat O’Malley. Pierderea aceastuia este o mare dramă pentru fiica sa Ashley, fratele Dennis, dar și sora Kathleen și cei doi nepoți.