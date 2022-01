Fostul gimnast maghiar Szilveszter Csollany, dublu medaliat olimpic, a murit luni, la vârsta de 51 de ani, din cauza Covid-19, au anunţat autorităţile sportive.

„Cu profundă tristeţe anunţăm moartea lui Szilveszter Csollany”, au anunţat într-o declaraţie comună federaţia naţională de gimnastică şi Comitetul Olimpic, salutând un sportiv „de excepţie”.

Mai mulți reprezentanți ai lumii sportului au transmis mesaje emoționante legate de dispariția campionului.

„Din păcate, Szilas a plecat… Am fost șocat de veste, nu am mai putut să-mi revin de atunci. Csollány a fost marele meu model, medalia olimpica de aur m-a făcut să realizez că poate aș putea fi unul dintre cei mai buni. Aveam cincisprezece ani la acea vreme, iar doi ani mai târziu am putut urca împreună pe podium ca membru al naționalei Ungariei la Campionatele Mondiale de la Debrețin. Dumnezeu să fie cu tine, Silas!” a spus campionul olimpic Krisztián Berki, potrivit nemzetisport.hu

„De ce??? Odihnește-te în pace, Szilas! ”, a scris pe pagina sa de Facebook Dániel Gyurta, triplu campion mondial.

„Odihnește-te în pace Szilas!” – a declarat Tünde Szabó, secretarul de stat pentru sport.

S-a îmbolnăvit de Covid-19

Fostul sportiv s-a îmbolnăvit de Covid-19 la începutul lunii decembrie şi fusese internat la Budapesta în stare gravă, având nevoie de asistenţă respiratorie.

Campion european în 1998, a câştigat o medalie de argint la Jocurile Olimpice de la Atlanta în 1996, înainte de a câştiga aurul la Sydney în 2000, de fiecare dată la inele. După ce s-a retras în 2003, a devenit antrenor şi a lucrat pentru un mic club din Austria.

Szilveszter Csollany, care a distribuit mai multe postări antivaccin pe pagina sa de Facebook, nu a vrut să fie vaccinat împotriva Covid. Dar a trebuit să se vaccineze cu doza unică Janssen „din cauza muncii sale cu copiii”, a anunţat tabloidul Blikk la începutul lunii ianuarie. A fost, însă, cu puţin timp înainte să se îmbolnăvească şi nu a reuşit să dezvolte un nivel suficient de anticorpi, potrivit aceleiaşi surse.

„Adio, campionule”, a scris premierul Viktor Orban, într-un mesaj însoţit de o fotografie alb-negru, în timp ce Zoltan Magyar, dublu campion olimpic la gimnastică, a deplâns „o pierdere uriaşă, la o vârstă atât de tânără”.