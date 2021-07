Actorul Daniel Mickelson a murit la doar 23 de ani! Hollywood-ul este în doliu

Moartea actorului a fost anunțată luni seară de sora lui, Meredith Mickelson, pe Instagram. „Inima mea este zdrobită”, a spus aceasta, conform informațiilor transmise de the-sun.com

În urma veștii tragice, celebrități din industria de la Hollywood, precum Paris Hilton, Kaia Gerber, dar și Patrick Schwarzenegger, fiul celebrului actor Arnold Schwarzenegger, au deplâns moartea lui Daniel Mickelson.

Celebrități din industria de la Hollywood au deplâns moartea actorului

Potrivit sursei menționate, fotomodelul Kaia a publicat o fotografie cu Daniel, alături de un mesaj emoționant.

„Îmi amintesc acel moment în care am stat pe canapea și am vorbit o zi întreagă în limba noastră secretă și am continuat să facem asta de fiecare dată când ne vedeam. Aș vrea să dăm timpul înapoi la acel moment. Aș vrea să folosim iar frazele care enervau pe toată lumea, dar ne făceau să râdem mereu.

Aș vrea să stau pe podeaua din baie, singurul loc în care aveam semnal WiFi, pentru a nu rata niciun apel de la tine. Îți mulțumesc că ai adus atâtea zâmbete și bucurii în lume. Nimic nu va mai fi la fel fără tine. Te iubesc, Daniel”, a spus aceasta.

Mai apoi, Patrick Schwarzenneger a transmis la rândul lui condoleanțe. „Mă rog pentru tine, prieten drag”. „Sunt atât de tristă să aud așa ceva. RIP”, a fost mesajul transmis de Paris Hilton.

„Meredith, îmi pare atât de rău. Sunt alături de tine”, a scris Lottie Moss, fiica lui Kate Moss. Sursa menționată punctează că regretatul actor părea fericit în ultimele sale postări de pe Instagram.

