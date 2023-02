Este vorba despre Cody Longo, starul din „Days of Our Lives”. Tânărul actor a murit la vârsta de 34 de ani. Acesta a fost găsit decedat miercuri, 8 februarie, în pat, în casa sa din Austin, Texas.

Soția lui Cody Longo, Stephanie, lucra la un studio de dans local în acea zi, iar la un moment dat a încercat să-l contacteze pe actor. Atunci când nu a reușit acest lucru, a solicitat intervenția poliției, conform informațiilor oferite de un membru al familiei sale pentru TMZ.

Polițiștii au fost nevoiți să spargă ușa casei atunci când Cody Longo nu le-a răspuns

Ajunși la fața locului, polițiștii au fost nevoiți să spargă ușa casei, după ce Cody Longo nu le-a răspuns. Cauza morții actorului nu a fost dezvăluită.

„A fost un tată uimitor și cel mai bun soț. Cody era toată lumea noastră. Toată lumea a fost spulberată. Eu și copiii suntem distruși și mai mult decât devastați. A fost cel mai bun tată și cel mai bun tată. Ne va fi mereu și pentru totdeauna dor de tine și te vom iubi”, a declarat soția actorului pentru sursa menționată.

Amintim că tânărul actor din SUA a devenit cunoscut în 2011, atunci când a jucat în opt episoade din „Days of Our Lives”.

În cariera sa, regretatul actor a mai apărut, printre altele, în „Bring It On: Fight to The Finish”, „Nashville” sau în „Hollywood Heights”.

În serialul „Hollywood Heights”, actorul l-a interpretat pe Eddie Duran în 78 de episoade.

Printre alte roluri ale sale se numără cele din „CSI NY”, „CSI: Crime Scene Investigation” și „Medium”.

Cody Longo și soția sa, Stephanie, au avut împreună trei copii, o fiică de 7 ani și doi băieți, unul de 5 ani și celălalt de doar 1 an.

Era încântat să se întoarcă la actorie în acest an

Managerul său, Alex Gittelson, a spus că actorul a fost „un prieten drag, cu mulți ani în urmă”, înainte de a fi client.

Acesta a mai spus că Longo luase o pauză de la actorie pentru a-și continua cariera muzicală și pentru a petrece mai mult timp cu familia sa, dar era încântat să se întoarcă la actorie în acest an.

„Cody a fost o persoană atât de loială, iubitoare și talentată și ne va lipsi foarte mult”, a spus Gittelson.