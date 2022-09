Este doliu mare în lumea actorilor. Harry Landis s-a stins din viață la vârsta de 90 de ani. El a fost prezent în acest domeniu mai bine de 60 de ani. Acesta a fost cunoscut, în special, pentru apariția sa în serialul de comedie „Friday Night Dinner”.

Harry Landis a murit la vârsta de 90 de ani, în data de 12 septembrie 2022. Doliul este imens iar vestea tristă a fost dată de agentul său la „Sharry Clark Artists”. Harry Landis a fost cunoscut, în special, pentru apariția sa în serialul de comedie „Friday Night Dinner”, în rolul lui Mr. Morris.

”Vești triste. Harry Landis a trecut în neființă. Acesta a avut o carieră uimitoare și a câștigat simpatie în urma rolului lui Mr. Morris pe care l-a interpretat în „Friday Night Dinner”. A fost un privilegiu să lucrez cu un asemenea om. Ne va fi dor de tine. Dumnezeu să te odihnească”, este mesajul transmis de agentul său, pe rețelele de socializare.

Cine este actorul Harry Landis

Harry Landis a locuit în Hammersmith, vestul Londrei, timp de peste 40 de ani. Ulterior, după anul 2010, s-a întors să locuiască în East End. Atunci, actorul și-a cumpărat un apartament în Spitalfields.

Actorul Harry Landis are la palmares numeroase apariții în cunoscute seriale și pelicule. Printre aparițiile pe care le-a avut pot fi amintite următoarele: „Casualty” (în perioada 1986 – 2018), „Doctors” (în perioada 2009 – 2017), „Friday Night Dinner” (în perioada 2012 – 2014), „The Bill” (1990 – 2007), „My family”, (2004, interpretând rolul lui Gino), „The Memoirs of Sherlock Holmes” (1994, rolul lui Ikey Sanders), „Crown Court” (1973 – 1975), „A Woman of Substance” (1985).

De asemenea, Harry Landis a jucat și în filmul „The Discovery of Heaven”, în anul 2001. În anul 2014, actorul a jucat și în „Edge of Tomorrow”.

Un alt actor de la Hollywood a murit recent

O altă veste tristă a venit și pe 25 august. Actorul Joe E. Tata, a murit la 85 de ani, după o luptă cu boala Alzheimer. Actorul este cunoscut mai ales din serialul Beverly Hills 90210. Co-starul Ian Ziering i-a adus un omagiu starului care a jucat rolul proprietarului restaurantului Peach Pit din serial.

Joe E. Tata, cunoscut pentru rolul lui Nat Bussichio din Beverly Hills 90210, a murit joi, la vârsta de 85 de ani, după o luptă de 4 ani cu boala Alzheimer.

Decesul său a fost anunțat de fostul său coleg de platou, Ian Ziering.

„În ultimele câteva luni am pierdut-o pe Jessica Klein, una dintre cele mai prolifice scriitoare și producătoare din 90210, pe Denise Douse, care a jucat rolul doamnei Teasley, iar acum sunt foarte trist să spun că Joe E Tata a murit”, a scris Ziering, în vârstă de 58 de ani.