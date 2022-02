Este doliu la Hollywood! Unul dintre cei mai cunoscuţi regizori din cetatea americană a filmului a încetat din viaţa, la vârsta de 75 de ani.

Este vorba despre Ivan Reitman. Celebrul regizor şi producător al unora dintre cele mai cunoscute filme de comedie americane a murit sâmbătă, 12 februarie.

Numele lui Ivan Reitman este legat de multe comedii celebre, precum Stripes (1981, cu Bill Murray), Ghostbusters I şi II (1984, respectiv 1989), Legal Eagles (1986, cu Robert Redford), Kindergarten Cop (1990, cu Arnold Schwarzenegger), Dave (1993, cu Kevin Kline şi Sigourney Weaver), dar şi cele două filme absolut savuroase în care au jucat împreună Arnold Schwarzenegger şi Danny DeVito – Twins (1988) şi Junior (1994).

Şi fiul lui Ivan Reitman, Jason Reitman (44 de ani), a devenit un celebru regizor la Hollywood, el fiind cunoscut pentru Thank You For Smoking, Juno, Up In The Air (cu George Clooney), Tully (cu Charlize Theron), The Front Runner (cu Hugh Jackman) sau recentul Ghostbusters: Afterlife.

Ivan Reitman s-a stins sâmbătă aceasta, la locuinţa sa din Montecito, California. El a murit liniştit, în somn, a transmis familia sa, potrivit The Guardian.

“Familia noastră este îndurerată de pierderea neaşteptată a unui soţ, tată şi bunic care ne-a învăţat să căutăm întotdeauna magia în viaţă”, este mesajul comun transmis de copii acestuia, Jason, Catherine şi Caroline Reitman.

“Am avut onoarea de a lucra atât de strâns cu Ivan şi a fost întotdeauna o astfel de experienţă de învăţare… Toţi cei din comedie îi datorăm atât de mult”, a fost mesajul de adio scris şi de regizorul Paul Feig.

Ivan Reitman s-a născut pe 27 octombrie 1946 în Komárno, Cehoslovacia (în prezent, parte a Slovaciei).

Mama sa supravieţuise lagărului de concentrare de la Auschwitz, iar tatăl său se afla în trupele de rezistenţă şi era proprietarul celei mai mari fabrici de oţet din ţară. Reitman avea doar patru ani când familia sa a fugit, către Viena, de opresiunea comunistă.

Ivan Reitman, who directed #Ghostbusters and #KindergartenCop, among other iconic films, has died at 75

More on his legacy: https://t.co/kQG8eYqfWE pic.twitter.com/IsV1LQL2Ip

— The Hollywood Reporter (@THR) February 14, 2022