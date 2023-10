Doliu în SUA! Bucătarul Chef Michael Chiarello s-a stins din viață

Doliu în SUA! Bucătarul Chef Michael Chiarello s-a stins din viață. A decedat la doar 61 de ani din cauza unui șoc anafilactic.

A murit vineri, 6 octombrie 2023, înconjurat de rude și prieteni, la Spitalul Queen of the Valley din Napa, California, SUA.

Familia sa a făcut nefericitul anunț, amintind că moștenirea lui va fi veșnică pentru că punea pasiune în fiecare preparat culinar, relatează Daily Mail. Rudele sale au cerut donații pentru Meals on Wheels, în loc de flori, la funeraliile regretatului chef bucătar.

Potrivit grupului de restaurante Gruppo Chiarello, bucătarul chef a fost spitalizat, săptămâna trecută, din cauza unei reacții alergice severe, ce a dus la un șoc anafilactic.

Despre Michael Chiarello

Michael Chiarello a fost pasionat de bucătărie din copilărie. A devenit unul dintre cei mai mari bucătari chefi din întreaga lume.

Michael Chiarello și-a deschis primul restaurant, denumit „Toby’s”, în Miami. După ce a devenit celebru, s-a întors acasă, unde a inaugurat „Tra Vigne Restaurant” în Napa Valley, fiind bucătarul șef și partener al restaurantului și a altor șapte unități. Ulterior, a lucrat în restaurantele sale, Bottega and Coqueta, retrăgându-se din lumina reflectoarelor.

De-a lungul anilor, a găzduit emisiuni TV la PBS, Food Network, Fine Living and Cooking Channel. A fost invitat în celebrele show-uri TV de la Today și The View. A fost jurat la Top Chef și Top Chef Masters (Bravo). În 2011, a concurat în sezonul 4 din Next Iron Chef.

Oameni din lumea întreaga își vor aminti de el din „Easy Entertaining With Michael Chiarello”, o emisiune TV care a avut zece sezoane la Food Network și care i-a adus un Daytime Emmy în 2005 la categoria Outstanding Service Show Host.

În 1985, a fost desemnat „Chef of the Year” de către revista „Food & Wine”. În 1995, a primit premiul „Chef of the Year” din partea CIA. În 2018, a luat parte la South Beach Food and Wine Festival.