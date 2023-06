Doliu în lumea televiziunii! Teleevanghelistul american Pat Robertson s-a stins din viață

Statele Unite sunt în doliu, după ce s-a aflat că Pat Robertson, teleevanghelist american și lider religios, care a fondat rețeaua de televiziune creștină Christian Broadcasting Network (CBN), s-a stins din viață.

Acesta a decedat joi, 8 iunie 2023, la onorabila vârstă de 93 de ani, în reședința sa din Virginia Beach.

„Cea mai mare comoară a sa în viață a fost cunoașterea lui Iisus Hristos și privilegiul de a-L proclama pe El și puterea Sa altora. Viața sa a fost trăită pentru gloria lui Dumnezeu.

Pat avea o foame de cunoaștere a Domnului și dorea să împărtășească dragostea și credincioșia lui Iisus cu lumea. Dorința inimii sale era ca toți oamenii să ajungă să-L cunoască pe Iisus”, scrie sursa citată anterior.

Despre Pat Robertson

Potrivit sursei citate anterior, Pat Robertson s-a născut pe data de 22 martie 1930, în Lexington, Virginia, părinții lui fiind A. Willis Robertson și Gladys Churchill Robertson. Tatăl său a servit timp de 34 de ani în Camera Reprezentanților și în Senatul SUA. El și-a dedicat viața predicării Evangheliei, ajutorării celor nevoiași și educării generației următoare.

A fost fondator și președinte al Christian Broadcasting Network, Inc. (CBN); co-fondator, cancelar și director executiv al Regent University; fondator al Operation Blessing Relief and Development Corporation (OB); fondator și președinte al American Center for Law and Justice (ACLJ); co-fondator și președinte al International Family Entertainment Inc.

Pat Robertson a fost un autor prolific și best-seller al New York Times. De-a lungul vieții sale, a scris 24 de cărți, printre care „Regatul secret”, „Răspunsuri la 100 dintre cele mai interesante întrebări ale vieții” și „Noua ordine mondială”.

Printre celelalte cărți ale sale se numără lucrările autobiografice „Shout It From the Housetops” și „I Have Walked With the Living God”; împreună cu „My Prayer for You”, „Maximum Security”, „Beyond Reason”, „How Miracles Can Change Your Life”, „America’s Dates With Destiny”, „The Plan”, „The New Millennium”, „The Turning Tide”, „The End of the Age”, „Steps to Revival”, „Bring It On”, „The Ten Offenses”, „Courting Disaster”, „Miracles Can Be Yours Today”, „The Greatest Virtue”, „Right on the Money”, „Successful Families and Finances in the Secret Kingdom”, „The Power of the Holy Spirit in You” și „The Shepherd King”, care a fost lansată în mai 2023.