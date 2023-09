Nume mari din muzica populară regretă moartea lui Viorel Leancă, decedat la onorabila vârstă de 70 ani, în urma unei boli crunte. Laura Haidău, Daniela Condurache, Petronela Popa, Dana Dancila, Nadia Duluman și Sorin Filip sunt câteva dintre persoanele care i-au adus un ultim omagiu marelui dirijor.

„Bucovina e mult mai săracă! Pentru că, ceea ce sunt eu e datorită dirijorului Viorel Leancă, dumnealui mi-a dat aripi să zbor, dumnealui m-a auzit în culise cântând. N-o puteam face dacă dumnealui nu-mi dădea un imbold. Sunt foarte tristă pentru că încă mai avea mult de dăruit maestrul. Încă mai am înregistrate melodii cu maestrul și mă bucur că mai am de la dumnealui nestemate folclorice ale Bucovinei. (…) Era de o modestie rară. (…) Condoleanțe întregii familii… are nepoți care îl urmează.”, a declarat Laura Haidău pentru Star Popular.