Dirijorul Ansamblului Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu”, Viorel Leancă, s-a stins din viaţă, duminică, la vârsta de 70 de ani, au anunţat reprezentanţii orchestrei. Leancă a fost o personalitate importantă în lumea muzicii populare românești și a contribuit semnificativ la promovarea și dezvoltarea acestui gen muzical.

Leancă, împreună cu ansamblul pe care îl conducea, a colaborat, de-a lungul carierei, cu numeroşi artişti de muzică populară, printre care Sofia Vicoveanca, Irina Loghin, Mioara Velicu, Daniela Condurache sau Laura Lavric.

Recent, muzica populară a mai pierdut un mare cântăreț. Artistul Jull Nicu, Iulian Niculae pe numele său real, a murit la doar 53 de ani. El a pierdut lupta cu cancerul pancreatic.

Cântărețul de muzică populară Marian Hagiu a dat detalii despre boala de care suferea Jull Nicu şi care l-a răpus la finalul lunii august. Acesta nu ar fi vrut să închidă ochii, înainte de a-și vedea nepoțica.

„Este o durere foarte mare! El a suferit foarte mult, a așteptat într-un fel să i se nască nepoțica, asta a fost dorința lui, să o cunoască, să o țină în brațe. Numai că, din păcate, boala lui se agravase foarte mult, era căzut la pat, s-a chinuit foarte mult.

Înainte să nască nora, el a avut o rugăminte, familia a vrut ca noi să devenim nașii lor. Când am ajuns la el, vreau să spun că se izolase de un an, nu mai voia să vadă pe nimeni, am rămas șocat că a vrut să mă vadă pe mine”, a declarat Marian Hagiu pentru Star Popular.